Политика

Газета.RuГазета.RuЗадержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing в Иране

В Иране члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали автора видеозаписи, на которой якобы был зафиксирован момент попадания ракеты в украинский самолет "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
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