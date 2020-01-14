Политика
Газета.RuЗадержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing в Иране
В Иране члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали автора видеозаписи, на которой якобы был зафиксирован момент попадания ракеты в украинский самолет "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
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В Иране задержали мужчину, который ранее разместил видео о попадании ракеты в Боинг
Комсомольская правдавчера в 14:40
Жителя Ирана, сделавшего видеозапись попадания ракеты в украинский авиалайнер, задержали
Эхо Москвывчера в 14:32
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