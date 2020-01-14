Политика

Газета.RuГазета.RuЗадержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing в Иране

В Иране члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали автора видеозаписи, на которой якобы был зафиксирован момент попадания ракеты в украинский самолет "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
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В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing

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В Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в украинский самолет

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В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

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СМИ: автор видео попадания ракеты в украинский Boeing задержан КСИР для допроса

ТАССвчера в 14:59
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Экономика

Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей

Глава Минтруда РФ Максим Топилин оценил расходы на предложения президента России Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в текущем году.
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Глава российского государства Владимир Путин во время послания Федеральному собранию призвал закрепить статус и роль Госсовета в Конституции РФ.
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Экономика

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Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
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Путин предложил изменить статью в УК РФ об ОПГ для бизнеса

Путин рассказал, что часто предприниматели обращали внимание на 210-ю статью Уголовного кодекса России, по которой любая компания могла считаться организованным преступным сообществом из-за того, что ее руководители нарушили закон.
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Ковитиди высоко оценила предложения Путина по поддержке семьи, детей и образования

Большое внимание уделено качеству школьного образования и оплате труда учителей, обратила внимание член Совфеда.
ФАН 05:05
Общество

Путин предложил поменять порядок приема студентов в медицинские вузы

Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов на бюджетные места в медицинских вузах.
Znak.com 04:44
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 13 января в 13:14
Политика

Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном

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Общество

Губернатор Амурской области прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в церемонии ежегодного обращения президента России к Федеральному собранию.
Амур.инфо 05:36
Футбол

Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»

Форвард играл за «Спартак» с 2015 по 2019 год, провел в составе красно-белых 109 матчей и забил 35 мячей.
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Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
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Путин предложил реализовать в России проект «Доступный интернет»

Владимир Путин среди прочего предложил обеспечить россиянам бесплатный доступ в Сеть на социально значимые ресурсы.
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Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
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Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Политика

Владимир Путин впервые обратился к Федеральному собранию в начале года

Послание Федеральному собранию впервые оглашается в начале года.
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Amazon назвал актерский состав сериала «Властелин колец»

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На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

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В Волгоградской области детская смертность уменьшилась почти вдвое

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Средняя максимальная ставка по вкладам в банках достигла минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 в первой декаде января снизилась до 5,93% годовых, достигнув абсолютного минимума, следует из материалов ЦБ.
Коммерсантъ 05:44
Экономика

Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Рамблер 01:08
Здоровье

В Красноярске открылось первое паллиативное отделение для детей

В Красноярске открылось первое паллиативное отделение для детей с неизлечимыми заболеваниями.
ДЕЛА.ru 03:04
Политика

Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
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Общество

Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты

В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
Газета.Ru 06:17
Кино

Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети

СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Политическая Экспертиза 13 января в 11:04
Шоу-бизнес

Авербух ответил на обвинения Рудковской в скупости

Российский тренер по фигурному катанию Илья Авербух отреагировал на обвинения продюсера Яны Рудковской, которая считает, что он заставляет своих подопечных работать на износ и при этом экономит на зарплатах.
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Общество

Кудрин оценил объемы коррупции в России в триллионы рублей

Ущерб от коррупции в России может измеряться триллионами рублей.
РБК вчера в 01:52
Экономика

В Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России

Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране, заявил первый замглавы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.
RT на русском 05:04
Происшествия

В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми

Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.
Российская газета 04:02
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
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Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
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