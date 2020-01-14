Политика
Свободная ПрессаВ Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в украинский Boeing
Мужчина, снявший видео, на котором видно, как ракета сбивает украинский Boeing 737, был задержан в Иране. Как сообщается, он был задержан сотрудниками Корпуса стражей исламской революции для допроса.
Читать в источнике
Оценить416
Подробнее о событии
Показать все источники
Жителя Ирана, сделавшего видеозапись попадания ракеты в украинский авиалайнер, задержали
Эхо Москвывчера в 14:32
В Иране задержали мужчину, который ранее разместил видео о попадании ракеты в Боинг
Комсомольская правдавчера в 14:40
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Общество
Путин поручил обеспечить начальные школы бесплатным горячим питанием
Президент РФ Владимир Путин поручил российским властям обеспечить бесплатное горячее питание во всех начальных школах с 1 сентября 2020 года.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Политика
Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Политика
Путин предложил отменить статью ОПГ для бизнеса
Президент России Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному собранию призвал завершить в 2020 году реформу контрольно-надзорной деятельности, сделав тем самым работу бизнеса удобнее и проще.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Политика
Владимир Путин: Продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Продолжительность жизни россиян превысила 73 года. По сравнению с 2000 годом, она увеличилась на 8 лет.
Экономика
В Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России
Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране, заявил первый замглавы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.
Политика
Назрел серьезный разговор о безопасности миропорядка – Путин
В настоящее время назрел серьезный разговор о стабильности и безопасности миропорядка, заявил 15 января президент России Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию.
Автоспорт
Алонсо попал в аварию на десятом этапе ралли «Дакар»
Испанский автогонщик Фернандо Алонсо угодил в аварию на десятом этапе ралли «Дакар».
Политика
Путин поручил ускорить принятие законов о защите капиталовложений
Президент РФ Владимир Путин призвал депутатов Госдумы ускорить принятие законов о защите и поощрении капиталовложений.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
Политика
Путин потребовал строгого соблюдения майских указов
Президент России Владимир Путин заявил, что майские указы должны строго соблюдаться.
Политика
Путин призвал создать в России систему раздельного сбора мусора
Президент России Владимир Путин заявил, что в России необходимо сформировать полноценную систему экологического мониторинга и ввести систему раздельного сбора мусора.
Политика
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Армия и оружие
В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Кино
Звезда сериала «Горец» покончил с собой в США
Американский актер Стэн Кирш, известный по ролям в сериалах «Горец» и «Друзья», найден мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе.
Игры
Call of Duty: Mobile скачали больше 180 млн раз за первые три месяца
За первые три месяца пользователи App Store и Google Play скачали мобильный шутер больше 180 млн раз.
Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Политика
Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара
Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.
Кино
В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России
Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Гаджеты
В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.
Происшествия
В Новой Ладоге пытались похитить 10-летнюю девочку
Седоволосый мужчина в камуфляже тащил ребенка в машину. Полиция Волховского района проверяет странный инцидент в Новой Ладоге.
Шоу-бизнес
Как «отречение» отразилось на Меган Маркл
Приехав к работникам центра с визитом, герцогиня Сассекская обсудила с ними самые частые проблемы, с которыми приходится сталкиваться женщинам в обществе.
Культура