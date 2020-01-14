Мужчина, снявший видео, на котором видно, как ракета сбивает украинский Boeing 737, был задержан в Иране. Как сообщается, он был задержан сотрудниками Корпуса стражей исламской революции для допроса.

В Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в украинский Boeing

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