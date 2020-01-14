Политика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаВ Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в украинский Boeing

Мужчина, снявший видео, на котором видно, как ракета сбивает украинский Boeing 737, был задержан в Иране. Как сообщается, он был задержан сотрудниками Корпуса стражей исламской революции для допроса.
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В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing

РИА Новости02:59

В Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в украинский самолет

Lenta.ruвчера в 15:50

Жителя Ирана, сделавшего видеозапись попадания ракеты в украинский авиалайнер, задержали

Эхо Москвывчера в 14:32

Иранец, снявший видео крушения украинского самолета, задержан

Вести.Ruвчера в 14:43

В Иране задержали мужчину, который ранее разместил видео о попадании ракеты в Боинг

Комсомольская правдавчера в 14:40

СМИ: автор видео попадания ракеты в украинский Boeing задержан КСИР для допроса

ТАССвчера в 14:59

В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

РБКвчера в 13:50
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Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
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Владимир Путин: Продолжительность жизни россиян превысила 73 года

Продолжительность жизни россиян превысила 73 года. По сравнению с 2000 годом, она увеличилась на 8 лет.
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В Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России

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Назрел серьезный разговор о безопасности миропорядка – Путин

В настоящее время назрел серьезный разговор о стабильности и безопасности миропорядка, заявил 15 января президент России Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию.
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Испанский автогонщик Фернандо Алонсо угодил в аварию на десятом этапе ралли «Дакар».
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Путин поручил ускорить принятие законов о защите капиталовложений

Президент РФ Владимир Путин призвал депутатов Госдумы ускорить принятие законов о защите и поощрении капиталовложений.
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Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
РИА Новости 01:35
Политика

Путин потребовал строгого соблюдения майских указов

Президент России Владимир Путин заявил, что майские указы должны строго соблюдаться.
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Путин призвал создать в России систему раздельного сбора мусора

Президент России Владимир Путин заявил, что в России необходимо сформировать полноценную систему экологического мониторинга и ввести систему раздельного сбора мусора.
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NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

РИА Новости вчера в 23:24
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Lenta.ru вчера в 06:48
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В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
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Американский актер Стэн Кирш, известный по ролям в сериалах «Горец» и «Друзья», найден мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе.
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Call of Duty: Mobile скачали больше 180 млн раз за первые три месяца

За первые три месяца пользователи App Store и Google Play скачали мобильный шутер больше 180 млн раз.
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Amazon назвал актерский состав сериала «Властелин колец»

iReactor 04:04
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Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
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Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара

Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.
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В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России

Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
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Гаджеты

В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

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Седоволосый мужчина в камуфляже тащил ребенка в машину. Полиция Волховского района проверяет странный инцидент в Новой Ладоге.
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Как «отречение» отразилось на Меган Маркл

Приехав к работникам центра с визитом, герцогиня Сассекская обсудила с ними самые частые проблемы, с которыми приходится сталкиваться женщинам в обществе.
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Путин поздравил с юбилеем композитора Максима Дунаевского

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