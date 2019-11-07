Общество
Москва 24Задержан бывший глава подмосковной Истры
Бывший глава подмосковного города Истра Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сейчас с чиновником ведутся следственные действия. В администрации города и в доме у Вихарева проходят обыски.
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с чего всё началось
Бывший глава города Истра Московской области Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС07 ноября в 06:09
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СМИ: против экс-мэра Истры возбудили дело об особо крупном хищении
Московский Комсомолец07 ноября в 05:50
Источник: экс-мэр Истры Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях
ТАСС07 ноября в 06:09
Экс-глава Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях
Российская газета07 ноября в 06:02
ТАСС: экс-мэра Истры задержали по подозрению в должностных преступлениях
Коммерсантъ07 ноября в 06:42
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