Бывший глава города Истра Московской области Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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Бывший глава подмосковного города Истра Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сейчас с чиновником ведутся следственные действия. В администрации города и в доме у Вихарева проходят обыски.

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