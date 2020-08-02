Происшествия
РИА НовостиЗадержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек. По словам представителя краевого главка СК Людмилы Рязанцевой, следователи возбудили еще одно уголовное дело — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.
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Еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), возбудили следователи по факту гибели четырех человек в помещении туристической базы в Алтайском районе.Катунь 2402:19
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