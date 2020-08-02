Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РИА Новости
РИА Новости

Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека

В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек. По словам представителя краевого главка СК Людмилы Рязанцевой, следователи возбудили еще одно уголовное дело — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.В источнике
С чего всё началось
Еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), возбудили следователи
 по факту гибели четырех человек в помещении туристической базы в Алтайском районе.
Катунь 2402:19
Подробнее о событии
Говорит Москва

После трагедии на Алтае заслуженный спасатель РФ дал советы, как уберечься от угарного газа

Говорит Москва06:19
Толк

Следователи завели еще одно дело после гибели семьи на турбазе

Толк02:29
КП - Барнаул

Следователи задержали директора базы, на которой скончалась семья алтайского чиновника

КП - Барнаул02:25
Катунь 24

Ещё одно уголовное дело возбудили по факту гибели семьи алтайского чиновника

Катунь 2402:19
Life.ru

После гибели семьи на алтайском курорте возбудили ещё одно уголовное дело

Life.ru02:54
Московский Комсомолец

Семья на алтайской турбазе могла погибнуть от выхлопов генератора

Московский Комсомолец02:10
Lenta.ru

По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы

Lenta.ru03:29
Реклама

Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском07:09
10
Реклама

«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета05:41
372
Реклама
Реклама

Детям до 5 лет и спортсменам разрешили не носить маски в Казахстане

Сделано послабление и для спортсменов: лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом (не более пяти человек), могут не надевать маску при соблюдении социальной дистанции, пишет Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказавчера в 03:52
2
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама