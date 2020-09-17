Количество умерших от коронавируса в России превысило 19 тыс. человек

На видеоконференции в связи с открытием медицинских центров Минобороны в Псковской области Путин заявил, что Россия занимает 40-е место в мире по числу заболевших из расчета на 100 тыс. человек и 100-е место по показателям смертности от COVID-19.