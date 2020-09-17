Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов
Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.В источнике
С чего всё началось
Против начальника центра подготовки российских лыжников возбудили уголовное дело
Подоплеку уголовного дела наши источники видят в увольнении из ГБУ «ЦСП» некоего сотрудника, с которым у Кравцова был служебный конфликт. 67-летний Александр Кравцов - заслуженный тренер России, среди его учеников знаменитая лыжница Лариса Лазутина.
Московский Комсомолец02:22
Подробнее о событии
Против начальника центра подготовки российских лыжников возбудили уголовное дело
Московский Комсомолец02:22