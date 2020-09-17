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РИА Новости
РИА Новости

Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Против начальника центра подготовки российских лыжников возбудили уголовное дело

Подоплеку уголовного дела наши источники видят в увольнении из ГБУ «ЦСП» некоего сотрудника, с которым у Кравцова был служебный конфликт. 67-летний Александр Кравцов - заслуженный тренер России, среди его учеников знаменитая лыжница Лариса Лазутина.
Московский Комсомолец02:22
Подробнее о событии
Lenta.ru

Задержан глава центра подготовки сборных команд России

Lenta.ru04:45
Фонтанка.Ру

Директор центра подготовки российских сборных Кравцов задержан по делу о крупной растрате

Фонтанка.Ру04:26
Московский Комсомолец

Против начальника центра подготовки российских лыжников возбудили уголовное дело

Московский Комсомолец02:22
РИА Новости

Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

РИА Новости04:11
Известия

Стало известно о задержании главы центра подготовки сборных команд РФ

Известия04:11
Матч ТВ

Дмитрий Губерниев: «Кравцов производил впечатление человека, у которого все было и будет хорошо»

Матч ТВ04:54
ТАСС

Руководителя Центра подготовки сборных команд России Кравцова задержали по делу о растрате

ТАСС04:25

Епархия начала инвентаризацию объектов захваченного монастыря на Урале

Инвентаризация недвижимого имущества на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви схимонахом Сергием (Романовым), началась в четверг, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
ТАСС01:37
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В Германии футбольный матч прошел со счетом 37:0 из-за коронавируса

В Германии матч между футбольными клубами «Рипдорф / Мольцен II» и «Холденштедт» закончился со счетом 37:0. Рипдорфцы соблюдали безопасную дистанцию от соперников - накануне стало известно, что игроки «Холденштедта» контактировали с зараженным коронавирусом.
Anews03:33

Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Газета.Ru04:04
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Количество умерших от коронавируса в России превысило 19 тыс. человек

На видеоконференции в связи с открытием медицинских центров Минобороны в Псковской области Путин заявил, что Россия занимает 40-е место в мире по числу заболевших из расчета на 100 тыс. человек и 100-е место по показателям смертности от COVID-19.
РБК04:23

Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченцев.
РИА Новости17:38
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«Роскомсвобода» требует запретить систему распознавания

Волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова 16 сентября подала в Тверской районный суд Москвы административный иск к департаменту информационных технологий (ДИТ) мэрии и ГУ МВД Москвы с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц, а в будущем принять акт, который будет регламентировать работу подобных систем.
Коммерсантъ18:54
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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