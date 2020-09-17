Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов
Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.В источнике
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Руководителя Центра подготовки сборных команд России Кравцова задержали по делу о растрате
Следователи задержали директора центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ "ЦСП") Александра Кравцова по уголовному делу о растрате. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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