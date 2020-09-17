Шойгу: два зенитных ракетных полка ВВО перевооружат на комплексы С-400

Два зенитных ракетных полка будут перевооружены на комплексы С-400 и два зенитных ракетных дивизиона на комплексы «Бук-М1-2» в Восточном военном округе до конца года.