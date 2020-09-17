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РИА Новости
РИА Новости

Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Руководителя Центра подготовки сборных команд России Кравцова задержали по делу о растрате

Следователи задержали директора центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ "ЦСП") Александра Кравцова по уголовному делу о растрате. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС04:25
Подробнее о событии
RT на русском

Тихонов об аресте Кравцова: если захотят, и у вас найдут что-нибудь

RT на русском05:32
Известия

Стало известно о задержании главы центра подготовки сборных команд РФ

Известия04:11
ТАСС

Руководителя Центра подготовки сборных команд России Кравцова задержали по делу о растрате

ТАСС04:25
РБК спорт

Бывшего президента Союза биатлонистов России задержали по делу о растрате

РБК спорт04:20
РИА Новости

Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

РИА Новости04:11
Спорт-Экспресс

В приемной Кравцова опровергают информацию о его задержании

Спорт-Экспресс04:59
Московский Комсомолец

Против начальника центра подготовки российских лыжников возбудили уголовное дело

Московский Комсомолец02:22

Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского

Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, заявил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.
Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского
РИА Новости03:37
2,2K

В России предложили ответить США ядерным «паровозиком»

Одним из эффективных ответов на инициативу США, предполагающую замену американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) LGM-30G Minuteman III на более современные средства доставки ядерных боеголовок, стало бы создание Россией боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин», предлагает «Военно-промышленный курьер» в статье «Паровозик для Чикаго».
Lenta.ru04:15
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
2,8K

Пять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболел — 31 пациент, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com03:59
1K

В США обвинили двух россиян в краже криптовалюты на $16,8 млн

Власти Соединенных Штатов утверждают, что российские граждане организовали целую мошенническую схему, благодаря которой им удалось еще три года назад украсть средства не менее чем в трех криптовалютах на общую сумму в более 16,8 миллиона долларов.
ToDay News Ufa04:02
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