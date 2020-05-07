Происшествия

BFM.ruBFM.ruЗадержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков

Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, Быкова подозревают в организации заказных убийств прошлых лет.
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О задержании
 известного красноярского предпринимателя, бывшего депутата Законодательного собрания края сообщили сегодня, 7 мая, в Следственном комитете России.
Наш Красноярский край04:13

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В чем подозревают Анатолия Быкова

НГС2404:01

Задержан красноярский бизнесмен и экс-депутат Анатолий Быков

ТВ-Енисей02:29

СКР заподозрил Быкова в организации убийства члена ОПГ и его приятеля

Интерфакс03:52

Депутат из 90-х: в чем замешан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

РИА Новости08:42

Следком рассказал о причинах задержания Быкова

ДЕЛА.ru04:11

Анатолий Быков задержан за организацию убийств 26-летней давности

Городские новости. Красноярск04:55

Красноярского экс-депутата Быкова подозревают в организации двух убийств

ТАСС03:38
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Общество

Власти Москвы объявили о первом этапе снятия ограничительных мер

С 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления введённых из-за коронавируса ограничений.
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская извинилась за оскорбления девочки из детдома

Известный продюсер Яна Рудковская принесла свои извинения девочке, которую на одном из ток-шоу назвала умственно отсталой.
iReactor 05:47
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
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Футбол

Брат Федуна рассказал о состоянии владельца «Спартака»

Андрей Федун, брат госпитализированного в четверг, 7 мая, с коронавирусом владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, описал его состояние как «терпимое».
Известия 10:27
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В Краснодарском крае полиция составила протокол по статье о фейках на главу местного отделения «Альянса врачей»

В Краснодарском крае полиция составила протокол по статье о фейках на главу местного отделения организации «Альянс врачей».
Эхо Москвы 10:32
Фигурное катание

Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
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Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
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Общество

Девушка 20 раз увеличила губы, чтобы сделать их самыми большими в мире

22-летняя болгарская студентка Андреа Иванова из Софии 20 раз проводила процедуры увеличения губ.
Комсомольская правда 07:28
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Происшествия

Три человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета в Крыму

Коммерсантъ 09:48
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Футбол

Соболев осудил Дзюбу за молчание после ареста Кокорина в 2018 году

РИА Новости 07:54
Хоккей

«Подбегаю к скамейке „Рейнджерс“ меняться – вся команда стоит у бортика стеной и меня не пускает». Алексей Ковалев вышел в прямой эфир

Вчера Алексей Ковалев выходил в прямой эфир инстаграм-канала «Хоккей в курсе», который создал и ведет экс-форвард СКА, «Витязя» и «Адмирала» Антон Королев.
Sports.ru 05 мая в 12:19
Происшествия

Суд продлил меры пресечения участникам «Нового величия»

Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения участникам "Нового величия", обвиняемым в организации экстремистского сообщества, сообщили 7 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 10:14
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Энергетика

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ вчера в 12:50
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Энергетика

Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу

В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ 07:18
7
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Энергетика

Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть

По мнению агентства, повышение цен на саудовскую нефть дает рынку сигнал о признаках улучшения спроса на нефть.
ТАСС 06:39
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07:11
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Футбол

Бундеслига возобновится 16 мая, первыми сыграют «Боруссия» и «Шальке»

Первой игрой после паузы станет рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке 04».
Бомбардир.ру 08:46
Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Газета.Ru вчера в 23:33
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Политика

Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года

Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
6
Общество

Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве

Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда 05:31
1,5K
Общество

Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба призвал жителей региона воздержаться от посещения памятных мест 9 мая.
РИА Новости 05:41
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости 05 мая в 23:02
4,7K
Общество

В Британии подтверждают «расовую теорию» смертности от коронавируса

Полная статистика по расовому составу заболевших и умерших от Covid-19 американцев пока отсутствует, однако, например, по информации из штата Иллинойс, понятно, что от коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее.
Евразия Daily 07:29
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Происшествия

Чемпион Европы по волейболу сообщил о нападении на него в Москве

РБК 10:04
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Футбол

Игроки «Барселоны» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Футболисты и персонал "Барселоны" сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Soccer.ru 10:23
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
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Общество

Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
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Анатолий Петрович Быков
Российский общественный деятель
Российский политический и общественный деятель, авторитетный предприниматель, бывший председатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода, В 1997-2016 годы - депутат Законодательного собрания Красноярского края.
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