Происшествия
ИнтерфаксЗадержан экс-глава петербургского «Водоканала»
Чем обосновано задержание Целикова, источник не уточнил. Однако, по его словам, в деле есть и другие фигуранты, которых он назвать отказался. Ранее в среду петербургский "Водоканал" сообщил о следственных действиях по делу, в котором предприятие признано потерпевшим.
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с чего всё началось
Экономическая полиция обрушилась на Водоканал. 40 обысков. Пришли даже в квартиру покойного Феликса Кармазинова
Оперативники посетили несколько адресов также бывшего генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» Евгения Целикова, в том числе его дом в Сестрорецке. Практически соседний с домом Кармазинова.Фонтанка.Ру01:50
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Экс-гендиректор «Водоканала» задержан в рамках расследования уголовного дела
Телеканал Санкт-Петербург14:00
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Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
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В Перми запустили дистанционный контроль давления для гипертоников
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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на инвестиционном форуме ВТБ Капитала обвинил правительство в нерациональных тратах.
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Киев назвал условия контракта с Газпромом, которые его устраивают
"Украину устраивает долгосрочный контракт, который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой — энергетическую безопасность Украины и Европы".
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Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
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Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми
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В групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с командами Бельгии, Дании, а также Уэльса или Финляндии.
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Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020.
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ВСУ захватили стратегическую высоту под Горловкой, заявили на Украине
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В отношении Бельгии открыто дело после матча с Россией
В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Представлен агрессивный тюнинг для нового Toyota RAV4
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В Эстонии крысы оставили жителей без электронных госуслуг
Жители Эстонии в среду из-за повреждения кабеля остались без услуг, которые оказывает государство по интернету, передает Интерфакс.