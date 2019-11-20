Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЗадержан экс-глава петербургского «Водоканала»

Чем обосновано задержание Целикова, источник не уточнил. Однако, по его словам, в деле есть и другие фигуранты, которых он назвать отказался. Ранее в среду петербургский "Водоканал" сообщил о следственных действиях по делу, в котором предприятие признано потерпевшим.
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с чего всё началось

Экономическая полиция обрушилась на Водоканал. 40 обысков. Пришли даже в квартиру покойного Феликса Кармазинова

Оперативники посетили несколько адресов также бывшего генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» Евгения Целикова, в том числе его дом в Сестрорецке. Практически соседний с домом Кармазинова.
Фонтанка.Ру01:50

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Бывший гендиректор «Водоканала» задержан за растрату средств

АБН15:18

Экс-гендиректор «Водоканала» Евгений Целиков задержан в Петербурге

Петербургский дневник13:01

Экс-гендиректор «Водоканала» задержан в рамках расследования уголовного дела

Телеканал Санкт-Петербург14:00

Источник: экс-директор «Водоканала Санкт-Петербурга» задержан после обысков

ТАСС13:08

Бывшего главу «Водоканала Санкт-Петербурга» задержали

Piter.tv14:52

Источник: задержан экс-руководитель Водоканала Целиков

78.ru12:53

Взятка 19 млн отправила в СИЗО оперативника экономической полиции Петербурга

Фонтанка.Ру12:56
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Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

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РБК 05:25
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Kia представит новый компактный кроссовер в Лос-Анджелесе

Открытие автосалона состоится 20 ноября, но корейский концерн "до последнего" не публиковал тизер своей премьеры.
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Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru вчера в 04:10
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Столтенберг призвал страны НАТО сохранить единство позиций по России

Страны – участницы НАТО должны сохранять единство позиций в отношении России при обсуждении будущего альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД блока.
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Газета.Ru 14:27
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Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
РБК 11:20
Политика

Захарова ответила Эстонии на слова об «аннексированных территориях»

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вопрос с территориями, которые спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас назвал аннексированными, закрыт.
Lenta.ru 12:38
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Политика

В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России

Президент Сербии Александр Вучич заинтересовался сообщениями о попытке вербовки офицера страны военным атташе России.
Lenta.ru 09:52
Происшествия

Сына бывшего президента Германии убили во время лекции

Врач Фриц фон Вайцзеккер, сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, был смертельно ранен во время лекции.
Lenta.ru вчера в 21:20
Наука

Причину возникновения рака назвали ученые

Privet-Rostov.ru вчера в 09:35
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Фильм «Джокер» может получить продолжение

Neva.Today 11:10
Здоровье

В Перми запустили дистанционный контроль давления для гипертоников

В Перми около ста гипертоников принимают участие в эксперименте по дистанционному мониторингу артериального давления.
ИА Текст (Пермь) вчера в 23:40
Экономика

Кудрин обвинил правительство в провале на триллион

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на инвестиционном форуме ВТБ Капитала обвинил правительство в нерациональных тратах.
Секрет фирмы 04:22
Политика

Киев назвал условия контракта с Газпромом, которые его устраивают

"Украину устраивает долгосрочный контракт, который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой — энергетическую безопасность Украины и Европы".
REGNUM 10:29
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
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Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми

На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 09:29
Футбол

Аршавин: «Если на ЕВРО поедет Акинфеев, то первым в сборной будет он»

В групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с командами Бельгии, Дании, а также Уэльса или Финляндии.
Sport.ru 15:30
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Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью.
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Кевин Де Брейне назвал жеребьевку Евро-2020 позором

Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020.
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Армия и оружие

ВСУ захватили стратегическую высоту под Горловкой, заявили на Украине

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В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

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Здоровье

Боль в плече может быть симптомом опасных болезней

Чаще всего боль в плече возникает из-за механических перегрузок и повреждений, а также в результате возрастных изменений в суставе.
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В отношении Бельгии открыто дело после матча с Россией

В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Газета.Ru 13:58
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Представлен агрессивный тюнинг для нового Toyota RAV4

Компания Climate регулярно выпускает агрессивные обвесы для внедорожников и кроссоверов Toyota и Lexus.
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Спутники NASA зафиксировали две рекордно мощных гамма-вспышки

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В Эстонии крысы оставили жителей без электронных госуслуг

Жители Эстонии в среду из-за повреждения кабеля остались без услуг, которые оказывает государство по интернету, передает Интерфакс.
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