Общество
Оka.fmЗадержан экс-мэр Истры Андрей Вихарев
По данным СМИ, политик замешан в крупных махинациях с долевым строительством и выводом денег в офшоры. Сотрудники областного Следкома задержали бывшего мэра Андрея Вихарева. Он добровольно сложил полномочия в сентябре этого года, объяснив свое решение состоянием здоровья.
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с чего всё началось
Бывший глава города Истра Московской области Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС07 ноября в 06:09
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ТАСС: экс-мэра Истры задержали по подозрению в должностных преступлениях
Коммерсантъ07 ноября в 06:42
Источник: экс-мэр Истры Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях
ТАСС07 ноября в 06:09
СМИ: против экс-мэра Истры возбудили дело об особо крупном хищении
Московский Комсомолец07 ноября в 05:50
Экс-глава Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях
Российская газета07 ноября в 06:02
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