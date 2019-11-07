Бывший глава города Истра Московской области Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

По данным СМИ, политик замешан в крупных махинациях с долевым строительством и выводом денег в офшоры. Сотрудники областного Следкома задержали бывшего мэра Андрея Вихарева. Он добровольно сложил полномочия в сентябре этого года, объяснив свое решение состоянием здоровья.

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