Бывший глава города Истра Московской области Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Против осуждённого экс-мэра Владивостока возбудили новое дело Главой Истры Вихарев стал в ноябре 2018 года. C марта 2018 года он руководил Волоколамским городским округом.

Общество Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Хоккей Кубок Карьяла. Россия играет с Финляндией Сегодня стартует первый этап Еврохоккейтура-2019 – Кубок Карьяла. Сборная России в Хельсинки сыграет с хозяевами турнира.

Армия и оружие В Пентагоне заявили, что прибыль от сирийской нефти достаётся курдам Прибыль о сирийской нефти, места добычи которой контролируют военные США, достаётся арабо-курдским Сирийским демократическим силам, заявили в Пентагоне.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Футбол Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива» Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей. По той же причине на матч не смогли попасть порядка 60 человек.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Политика Захарова назвала золотыми слова Макрона о «смерти мозга» НАТО Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление французского президента Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" Североатлантического альянса.

Политика Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.

Кино Кристиан Бейл похудел ради роли на 18 килограммов Американский актер Кристиан Бейл за несколько месяцев сбросил 18 кг ради роли британского автогонщика Кена Майлза в фильме «Ford против Ferrari» режиссера Джеймса Мэнголда.

Общество Росгидромет назвал города России с самым загрязненным воздухом Летом этого года Росгидромет уже называл населенные пункты с самыми высокими показателями загрязнения воздуха.

Общество В Москве прошло шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Политика Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2» Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.

Экономика Ротенберг продал «Стройгазмонтаж» Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК.

Спорт Колобков заявил об отсутствии изменений в переданной WADA базе данных 23 сентября эксперты WADA нашли следы манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год, которая была ранее им передана для изучения.

Политика Депутаты обсудят «четырехдневку» на встрече с Медведевым в 2020 году Депутаты на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым договорились обсудить вопрос о четырехдневной рабочей неделе в начале 2020 года.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Политика Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Происшествия Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.

Общество Росгвардия разработала новые эмблемы Росгвардия подготовила новые знаки различия: петличные эмблемы для одежды и для съемных погонов.

Музыка Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия» Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.

Общество Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.

Здоровье Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.