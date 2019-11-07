Общество

Право.руПраво.руЗадержан экс-мэр подмосковной Истры

Против осуждённого экс-мэра Владивостока возбудили новое дело Главой Истры Вихарев стал в ноябре 2018 года. C марта 2018 года он руководил Волоколамским городским округом.
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с чего всё началось

Источник: экс-мэр Истры Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях

Бывший глава города Истра Московской области Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС06:09

Подробнее о событии

ТАСС: экс-мэра Истры задержали по подозрению в должностных преступлениях

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Источник: экс-мэр Истры Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях

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РЕН ТВ05:25
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