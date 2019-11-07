Общество

Право.руПраво.руЗадержан экс-мэр подмосковной Истры

Против осуждённого экс-мэра Владивостока возбудили новое дело Главой Истры Вихарев стал в ноябре 2018 года. C марта 2018 года он руководил Волоколамским городским округом.
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с чего всё началось

Источник: экс-мэр Истры Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях

Бывший глава города Истра Московской области Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС06:09

Подробнее о событии

ТАСС: экс-мэра Истры задержали по подозрению в должностных преступлениях

Коммерсантъ06:42

Источник: экс-мэр Истры Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях

ТАСС06:09

Экс-мэра Истры задержали по делу о хищении в особо крупном размере

РЕН ТВ05:25

Силовики задержали бывшего мэра подмосковной Истры

РБК06:00

СМИ: против экс-мэра Истры возбудили дело об особо крупном хищении

Московский Комсомолец05:50

Бывший мэр подмосковной Истры задержан после серии расследований Лайфа

Life.ru04:45

Экс-глава Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях

Российская газета06:02
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Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске

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Военно-воздушные силы США во время учений Bomber Task Force Europe 20-1 провели полеты у границы Мурманской области.
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Происшествия

Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии

Летом прошлого года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на виллу в Испании, принадлежащую заочно арестованному по обвинению в мошенничестве экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо и его супруге.
Российская газета 10:31
Происшествия

Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в несколько регионов страны, сообщает пресс-служба главы государства.
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Транспорт

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В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости вчера в 05:57
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Политика

Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
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Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

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В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
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Исследователи поставили под сомнение теорию о плоской Вселенной

Суть событий 05 ноября в 13:08
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Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште

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Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла

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В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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