Общество
Право.руЗадержан экс-мэр подмосковной Истры
Против осуждённого экс-мэра Владивостока возбудили новое дело Главой Истры Вихарев стал в ноябре 2018 года. C марта 2018 года он руководил Волоколамским городским округом.
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с чего всё началось
Бывший глава города Истра Московской области Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС06:09
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