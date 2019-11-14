Происшествия

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыДиректору ЧОП предъявили обвинение после ЧП в колледже в Благовещенске

Генеральному директору частной охранной организации «Сириус-А» предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СУ СК РФ. Как полагает следствие, он взял на работу в колледже лицо, не имеющее разрешения на охранную деятельность.
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В Благовещенске начальника ЧОПа заключили под стражу

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Директору ЧОПа благовещенского колледжа предъявлено обвинение

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Директору охранявшего колледж в Благовещенске ЧОПа предъявили обвинение

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После трагедии в Амурском колледже задержан директор частной охранной организации

Зейские Огни14 ноября в 11:17
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