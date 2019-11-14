Происшествия
Аргументы и ФактыДиректору ЧОП предъявили обвинение после ЧП в колледже в Благовещенске
Генеральному директору частной охранной организации «Сириус-А» предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СУ СК РФ. Как полагает следствие, он взял на работу в колледже лицо, не имеющее разрешения на охранную деятельность.
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После трагедии в Амурском колледже задержан директор частной охранной организации
Зейские Огни14 ноября в 11:17
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Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
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СБУ сообщила о задержании одного из лидеров ДАИШ
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СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
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Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»
На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Политика
ФРГ законом защитила «Северный поток-2» от ЕС
Ранее специально для «Газпрома» в Бундестаге был разработан законопроект, в соответствии с которым для «Северного потока-2» делалось исключение, так как в реализации проекта участвуют немецкие компании, а сам газ направляется из России в ФРГ.
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Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Общество
В России упал спрос на сигареты
Россияне стали меньше покупать традиционные сигареты. Это следует из информации платформ фискальных данных, сообщает 16 ноября RT.
Общество
В Италии начали открывать приюты для разведенных мужчин
«Российская газета» со ссылкой на La Repubblica пишет, что в Италии все чаще открывают приют для разведенных мужчин, где можно бесплатно жить в течение первого года после расторжения брака.
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Генштаб ВСУ начал расследование после взрывов на арсенале в Балаклее
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
Происшествия
Пограничник США выстрелил в россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Судя по опубликованным изображениям, российский аналог Toyota Land Cruiser Prado получит совершенно новые, более строгие по конфигурации светодиодные фонари с двумя С-образными отформовками на рассеивателе.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»
Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест».
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".