Происшествия
RT на русскомЗадержан генерал-майор главка МВД России
Следственный комитет задержал первого заместителя начальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД России Александра Мельникова.
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с чего всё началось
Обвинение в покушении на мошенничество Мельникову предъявили 24 сентября. На следующий день СКР вышел в Басманный суд с ходатайством о заключении генерал-майора под стражу. Александр Мельников с 2007 по 2011 годы занимал должность заместителя начальника ГУВД по Москве.Московский Комсомолец07:53
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Энергетика
Минэнерго США предсказало рост зависимости Европы от российского газа
К 2050 году страны Европы, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития, увеличат зависимость от российского газа, говорится в прогнозе Минэнерго США.
РБК 16:03
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.
ФАН 12:26
Политика
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером
Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости 16:00
Политика
Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Словьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК 16:31
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Политика
Джонсон заявил о готовности провести жёсткий брексит 31 октября
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов при необходимости вывести страну из Евросоюза без соглашения с ЕС 31 октября.
RT на русском 14:55
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 15:12
Кино
Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»
Главные роли в сериале блестяще сыграли Вячеслав Чепурченко, известный по проекту «Измены», а также пока новые для зрителей лица - Павел Комаров и Вадим Дубровин.
Вокруг ТВ вчера в 13:41
Политика
В Нью-Йорке началась встреча Зеленского с Трампом
"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.
ИА Новороссия 14:49
Космос
Космический корабль «Союз МС-15» стартовал с Байконура к МКС
С Байконура стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-15».
RT на русском 09:43
Футбол
Пожарные облили водой фанатов «Факела» при температуре +6 ºC
RT на русском 16:00
Политика
На Украине нашли способ заработать на «плохой России»
Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал о том, как Украине стоит обернуть в свою пользу транзит газа с Россией.
Газета.Ru вчера в 23:15
Политика
Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
Известия 09:58
Происшествия
На складе боеприпасов в Донецке возник пожар
В Донецке возник крупный пожар на складе боеприпасов, расположенном в районе поселков Горняк и Землекопы.
Вести.Ru 04:11
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru 01:50
Авто
Электрический Volvo XC40 станет одной из самых безопасных моделей
Отмечается, что электрифицированная версия станет «одной из самых безопасных на дороге» благодаря усиленной лобовой конструкции.
32CARS.ru 04:04
Общество
Судебных приставов могут наделить правом взламывать двери в квартирах
Судебных приставов в России предлагают наделить правом выламывать двери квартир и домов.
RT на русском 08:03
Политика
Зеленский заявил, что не хочет вмешиваться в выборы США
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой США Дональдом Трампом в Нью-Йорке заявил, что не хочет вмешиваться в демократические выборы США.
Газета.Ru 14:56
Политика
Лавров пообещал резко отреагировать на невыдачу виз США россиянам
По словам господина Лаврова, ранее Москва согласилась включить в состав американской делегации, посетившей Россию, сенатора Рона Джонсона, находящегося под санкциями США, чтобы продемонстрировать готовность наводить мосты по линии парламентской дипломатии.
Коммерсантъ 15:01
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
Политика
Стали известны темы переговоров Путина и Мадуро
РЕН ТВ вчера в 17:36
Кино
«Дылду» Кантемира Балагова выдвинули на «Оскар» от России
Дождь вчера в 12:41
Футбол
«Ливерпуль» победил «МК Донс» в Кубке английской лиги
«Ливерпуль» на выезед победил «МК Донс» со счетом 2:0. В составе «красных» отличились Джеймс Милнер и Ки-Яна Хувер.
Спорт-Экспресс 16:48