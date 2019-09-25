Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗадержан генерал-майор главка МВД России

Следственный комитет задержал первого заместителя начальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД России Александра Мельникова.
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с чего всё началось

Генерала МВД заподозрили в вымогательстве 100 миллионов рублей

Обвинение в покушении на мошенничество Мельникову предъявили 24 сентября. На следующий день СКР вышел в Басманный суд с ходатайством о заключении генерал-майора под стражу. Александр Мельников с 2007 по 2011 годы занимал должность заместителя начальника ГУВД по Москве.
Московский Комсомолец07:53

Подробнее о событии

Суд не продлил на 72 часа срок задержания генералу МВД Мельникову

РЕН ТВ10:58

Генерал МВД Мельников арестован по делу о вымогательстве 100 млн рублей

Интерфакс11:19

Суд арестовал генерала МВД по обвинению в мошенничестве на 100 млн руб

РБК11:11

Обвиненный в афере на 100 миллионов рублей генерал МВД хотел сбежать за границу

Lenta.ru13:09

В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова

РИА Новости09:01

Генерала МВД заподозрили в вымогательстве 100 миллионов рублей

Московский Комсомолец07:53

В чем обвиняют генерал-майора МВД Александра Мельникова

ТАСС11:55
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Энергетика

Минэнерго США предсказало рост зависимости Европы от российского газа

К 2050 году страны Европы, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития, увеличат зависимость от российского газа, говорится в прогнозе Минэнерго США.
РБК 16:03
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Музыка

Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт

Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.
ФАН 12:26
Политика

Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером

Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости 16:00
Политика

Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Словьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК 16:31
Происшествия

У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Политика

Джонсон заявил о готовности провести жёсткий брексит 31 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов при необходимости вывести страну из Евросоюза без соглашения с ЕС 31 октября.
RT на русском 14:55
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Политика

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 15:12
Кино

Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»

Главные роли в сериале блестяще сыграли Вячеслав Чепурченко, известный по проекту «Измены», а также пока новые для зрителей лица - Павел Комаров и Вадим Дубровин.
Вокруг ТВ вчера в 13:41
Политика

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского с Трампом

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.
ИА Новороссия 14:49
Кино

Антивоенная сатира «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат

КиноПоиск 03:07
Космос

Космический корабль «Союз МС-15» стартовал с Байконура к МКС

С Байконура стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-15».
RT на русском 09:43
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек

BFM.ru 13:49
Футбол

Пожарные облили водой фанатов «Факела» при температуре +6 ºC

RT на русском 16:00
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Политика

На Украине нашли способ заработать на «плохой России»

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал о том, как Украине стоит обернуть в свою пользу транзит газа с Россией.
Газета.Ru вчера в 23:15
Политика

Зеленский принес в ООН пулеметный патрон

Известия 09:58
Происшествия

На складе боеприпасов в Донецке возник пожар

В Донецке возник крупный пожар на складе боеприпасов, расположенном в районе поселков Горняк и Землекопы.
Вести.Ru 04:11
Политика

НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Игры

Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Cyber.sports.ru 01:50
Авто

Электрический Volvo XC40 станет одной из самых безопасных моделей

Отмечается, что электрифицированная версия станет «одной из самых безопасных на дороге» благодаря усиленной лобовой конструкции.
32CARS.ru 04:04
Общество

Судебных приставов могут наделить правом взламывать двери в квартирах

Судебных приставов в России предлагают наделить правом выламывать двери квартир и домов.
RT на русском 08:03
Политика

Зеленский заявил, что не хочет вмешиваться в выборы США

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой США Дональдом Трампом в Нью-Йорке заявил, что не хочет вмешиваться в демократические выборы США.
Газета.Ru 14:56
Политика

Лавров пообещал резко отреагировать на невыдачу виз США россиянам

По словам господина Лаврова, ранее Москва согласилась включить в состав американской делегации, посетившей Россию, сенатора Рона Джонсона, находящегося под санкциями США, чтобы продемонстрировать готовность наводить мосты по линии парламентской дипломатии.
Коммерсантъ 15:01
Экономика

Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию

Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
Политика

Стали известны темы переговоров Путина и Мадуро

РЕН ТВ вчера в 17:36
Кино

«Дылду» Кантемира Балагова выдвинули на «Оскар» от России

Дождь вчера в 12:41
Футбол

«Ливерпуль» победил «МК Донс» в Кубке английской лиги

«Ливерпуль» на выезед победил «МК Донс» со счетом 2:0. В составе «красных» отличились Джеймс Милнер и Ки-Яна Хувер.
Спорт-Экспресс 16:48
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