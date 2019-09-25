Происшествия

ИзвестияИзвестияГенерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

По данным следствия, жертвой Мельникова стал предприниматель, который проходил подозреваемым по делу о мошенничестве. Предполагается, что генерал-майор совместно с сообщниками предложил бизнесмену помощь, заявив, что за 100 млн рублей сможет спасти его от уголовной ответственности.
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с чего всё началось

Генерала МВД заподозрили в вымогательстве 100 миллионов рублей

Коммерсанта проверяли на причастность к мошенничеству (материалы по делу находились в производстве УВД ЗАО Москвы в августа 2015 года). Полицейские решили предложить ему сделку - 100 миллионов рублей в обмен непривлечение к уголовной ответственности.
Московский Комсомолец07:53

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Суд не продлил на 72 часа срок задержания генералу МВД Мельникову

РЕН ТВ10:58

Генерал МВД Мельников арестован по делу о вымогательстве 100 млн рублей

Интерфакс11:19

Суд арестовал генерала МВД по обвинению в мошенничестве на 100 млн руб

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Lenta.ru11:19

В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова

РИА Новости09:01

Генерала МВД заподозрили в вымогательстве 100 миллионов рублей

Московский Комсомолец07:53

В чем обвиняют генерал-майора МВД Александра Мельникова

ТАСС11:55
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Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
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RT на русском 09:18
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ТАСС 11:21
Политика

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Общество

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

Газета.Ru 10:54
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Путин заявил, что ЦБ «подкрутил» инфляцию

Президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране можно отчасти объяснить "подкруткой" ЦБ макроэкономических показателей.
Газета.Ru 11:09
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«Барыс» обыграл «Металлург», у Магнитогорска 7 поражений в 8 матчах

«Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Барысу» — 1:3. В составе хозяев отличился Павел Дорофеев, у гостей — Джесси Блэкер, Никита Михайлис и Роман Старченко.
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Алена Шишкова ответила на обвинения в анорексии

26-летняя модель Алена Шишкова ответила на обвинения в анорексии.
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Авто

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Компания Nissan представила обновлённый Patrol.
Motor вчера в 07:42
Общество

На Украине призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии

В Винницкой области Украины молодой человек женился на двоюродной бабушке, чтобы получить отсрочку от армии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:39
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Общество

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Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
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Происшествия

В Барнауле у пассажирского Boeing при посадке загорелась стойка шасси

Стойка шасси загорелась при посадке самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 11:13
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика

Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН

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iReactor вчера в 17:09
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
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Космос

С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
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Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Авто

Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ

Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.
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Экономика

Германское подразделение Thomas Cook также объявило о банкротстве

Старейший в мире туроператор Thomas Cook 23 сентября объявил о ликвидации.
Интерфакс 09:57
Общество

Иванку Трамп раскритиковали за провокационный наряд на ГА ООН

Дочь американского президента Иванку Трамп раскритиковали за провокационный наряд на ежегодном саммите Concordia в рамках Генассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.
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Футбол

Хохлов взял на себя вину за поражение «Динамо» от «Луча»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от владивостокского «Луча» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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Футбол

Головин забил два гола за «Монако»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сумел забить два гола за свою команду в матче седьмого тура Лиги 1 против "Ниццы".
Sport.ru вчера в 16:59
Гаджеты

Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha

Официально устройство Xiaomi Mi Mix Alpha будет анонсирован вместе с другими достижениями корпорации из Поднебесной, смартфоном Xiaomi Mi 9 Pro, телевизором Mi TV Pro, оболочкой MIUI 11, и рядом других технологических девайсов.
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Происшествия

В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

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Российская газета 07:57
Происшествия

Следователь по делу актера Устинова решил уволиться

РБК 12:15
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

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