Происшествия
ИзвестияГенерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
По данным следствия, жертвой Мельникова стал предприниматель, который проходил подозреваемым по делу о мошенничестве. Предполагается, что генерал-майор совместно с сообщниками предложил бизнесмену помощь, заявив, что за 100 млн рублей сможет спасти его от уголовной ответственности.
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с чего всё началось
Коммерсанта проверяли на причастность к мошенничеству (материалы по делу находились в производстве УВД ЗАО Москвы в августа 2015 года). Полицейские решили предложить ему сделку - 100 миллионов рублей в обмен непривлечение к уголовной ответственности.Московский Комсомолец07:53
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Хохлов взял на себя вину за поражение «Динамо» от «Луча»
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Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
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