Коммерсанта проверяли на причастность к мошенничеству (материалы по делу находились в производстве УВД ЗАО Москвы в августа 2015 года). Полицейские решили предложить ему сделку - 100 миллионов рублей в обмен непривлечение к уголовной ответственности.

с чего всё началось

По данным следствия, жертвой Мельникова стал предприниматель, который проходил подозреваемым по делу о мошенничестве. Предполагается, что генерал-майор совместно с сообщниками предложил бизнесмену помощь, заявив, что за 100 млн рублей сможет спасти его от уголовной ответственности.

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