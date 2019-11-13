Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЗадержан начальник ростовского главка ФСИН

Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его. По информации СМИ, сейчас в служебных кабинетах начальника ГУ ФСИН по Ростовской области и двух его заместителей идут обыски.
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Стали известны подробности задержания руководства областного ГУФСИН

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В Ростове чекисты задержали всё руководство донского главка ФСИН России

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Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
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Заместитель гендиректора по производству ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в структуру Роскосмоса) Вадим Небога погиб в автоаварии.
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