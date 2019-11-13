Происшествия
РИА НовостиЗадержан начальник ростовского главка ФСИН
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его. По информации СМИ, сейчас в служебных кабинетах начальника ГУ ФСИН по Ростовской области и двух его заместителей идут обыски.
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Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
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"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
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Посольство РФ направило в МИД Великобритании ноту
Посольство РФ направило в МИД Великобритании ноту в связи с заявлением со стороны начштаба обороны королевства о российской угрозе.
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