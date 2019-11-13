Происшествия
BFM.ruЗадержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс». Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по статье «получение взятки».
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Второй подряд руководитель ГУФСИН Ростовской области оказался под следствием
Блокнот Ростов-на-Дону10:01
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