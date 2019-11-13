Происшествия
BFM.ruЗадержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс». Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по статье «получение взятки».
Читать в источнике
Оценить219
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 07:59, Ашберн
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Происшествия
В «Артеке» школьница умерла во сне
Политика
Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова
Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Политика
Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
Общество
Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к морозам
Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к первым серьезным холодам предстоящей зимы.
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма
12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.
Здоровье
Терапевт из США перечислил лекарства, которые опасны для пожилых людей
Салбер считает, что ряду пенсионеров нельзя принимать некоторые препараты и перечислил шесть опасных для пожилых людей лекарств, пишет «Экономика сегодня».
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
Политика
Правительство Молдавии отправили в отставку
Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Культура
People назвал самого сексуального мужчину
Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда.
Футбол
Давид Вилья объявил о завершении карьеры
Авто
Kia показал новые изображения серийной Kia Optima
Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения.
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Общество
Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд
Общество
Экс-бухгалтер «Седьмой студии» назвала себя козлом отпущения
Футбол
Карпин и шесть игроков «Ростова» могут покинуть клуб
Занимающий третье место в Российской преьмер-лиге «Ростов» может расстаться с шестью игроками основного состава и главным тренером Валерием Карпиным.
Шоу-бизнес
Мать Заворотнюк начала нарушать ПДД после заболевания дочери
После сообщений о тяжелом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк камеры видеонаблюдения стали часто фиксировать нарушения правил ПДД автомобилем, который она подарила своей матери.
Политика
WP узнала о предложенной Трампом Эрдогану сделке на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану заключить торговое соглашение на $100 млрд, а также способ обхода американских санкций в связи с покупкой Турцией российских зенитных комплексов С-400.
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Палмейраса» Скарпе
«Зенит» проявляет интерес к футболисту «Палмейраса» Густаво Скарпе.
Культура
HBO может возродить сериал «Друзья»
Ранее Дженнифер Энистон и другие актеры «Друзей» категорически отвергали возможность возрождения сериала.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
Игроки сборной России отказались играть в новой форме
Дебютировать в экипировке российская сборная должна была в матче отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии, однако позднее появилась информация, что большинство футболистов остались недовольны формой, из-за чего якобы отказались играть в ней.
Политика
Неизвестные попытались захватить посольство Венесуэлы в Бразилии
Неизвестные начали захват посольства Венесуэлы в Бразилии.
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Происшествия