Происшествия

BFM.ruBFM.ruЗадержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс». Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по статье «получение взятки».
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