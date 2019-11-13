Происшествия
BFM.ruЗадержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс». Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по статье «получение взятки».
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Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Известия вчера в 07:32
Политика
В Раде назвали Януковича подарком Господа
Руководитель фракции «Голос» в Верховной Раде Сергей Рахманин заявил, что бывший президент страны Виктор Янукович был подарен Украине Господом.
Lenta.ru 04:42
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Культура
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия
Обвиненный в убийстве доцент Соколов «хочет самой жёсткой меры»
Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не намерен обжаловать решение суда о его заключении под стражу на время следствия и желает «самой жёсткой меры».
REGNUM 01:54
Политика
Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента страны после ухода с поста Эво Моралеса.
Газета.Ru 04:42
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform вчера в 03:00
Политика
В Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли
Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли.
REGNUM 03:44
ЖКХ
Медведев поручил разобраться с мусорной проблемой в Бийске
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложение по решению проблем с «мусорным коллапсом» в Бийске в Алтайском крае.
News.ru 01:56
Общество
Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции
Ожидается, что в ближайшие дни так называемая "высокая вода" останется серьезной проблемой для Венеции: в среду пиковый уровень воды в городе составит 160 см, в четверг он опустится до 130 см, а в пятницу снова повысится до 140 см.
Интерфакс 04:02
Армия и оружие
Фрегат «Маршал Шапошников» вышел из сухого дока после модернизации
Фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» вышел из сухого дока на судоремонтном предприятии «Дальзавод» в рамках проводимой модернизации.
Дни24 03:46
Политика
Частные лица могут быть приравнены к СМИ-иноагентам
Ко второму чтению проекта об иностранных СМИ-иноагентах предлагается внести поправки о классифицирующих признаках, позволяющих признать таким иноагентом организацию или частное лицо.
Вести.Ru вчера в 07:24
Происшествия
Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега
Lenta.ru вчера в 04:37
Культура
Пермяк стал женихом на шоу «Давай поженимся» на Первом канале
Житель Перми Николай принял участие в телепередаче «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой. Эфир вышел на экраны 12 ноября.
АиФ Пермь 00:50
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Общество
Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что поедет из США на климатический форум в Мадриде на катамаране.
RT на русском 04:04
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Происшествия
СК возбудил дело после пропажи двух детей в Солнечногорске
Главк СКР по Московской области возбудил уголовное дело по статье "похищение двух и более несовершеннолетних лиц" по факту пропажи в Солнечногорске двух детей 11 и 12 лет.
Московский Комсомолец 04:27
Происшествия
На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии
Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился на личную встречу с Путиным
REGNUM вчера в 01:38
Армия и оружие
На Донбассе подорвался комбриг ВСУ
В районе Волновахи на территории Донецкой Народной Республики подорвался на мине командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Евгений Коростылев.
ANNA-News вчера в 22:30
Финансы
Минфин планирует сократить долю доллара в ФНБ
Минфин России в 2020 году намерен изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Коммерсантъ 04:10
Музыка
Шнуров рассказал о смене солиста в «Ленинграде»
iReactor 11 ноября в 02:22
Общество
Владимир Путин наградил Бориса Ротенберга орденом Александра Невского
Бизнесмены братья Ротенберги Борис и Аркадий знают президента России с детства — они вместе посещали одну секцию дзю-до.
Столица С 04:00