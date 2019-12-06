Происшествия
RT на русскомЗадержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
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Следственным комитетом и ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января нападение, а 2 ноября текущего года убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
с чего всё началось
СК РФ опубликовал в YouTube видеозапись с Хасаном Полонкоевым, лидером преступной группировки, которую подозревают в причастности к убийствам главы центра противодействия экстремизму МВД республики Ибрагима Эльджаркиева и его брата.Rambler News Service06:07
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