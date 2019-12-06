с чего всё началось

Следственным комитетом и ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января нападение, а 2 ноября текущего года убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

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Политика Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.

Общество В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.

Общество Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.

Шоу-бизнес Мошенники выставили на продажу особняк Волочковой Анастасия Волочкова в своем "Инстаграме" сообщила о том, что ее атакуют звонками знакомые с вопросом, действительно ли она продает свой роскошный особняк.

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Шоу-бизнес Светлана Дружинина приняла участие в программе, посвященной Пугачевой Дружинина была очень рада повидаться в студии программы с другими приглашенными звездами – Аллой Пугачевой, ее дочерью Кристиной Орбакайте, Игорем Николаевым и другими.

Экономика МЭР хочет найти владельцев 25 млн объектов недвижимости Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который направлен на то, чтобы определить налогоплательщиков по 25 миллионам объектов недвижимости в России и заставить их платить налоги, сообщил замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.

Гаджеты «Мегафон» открывает магазины нового формата с игровой зоной По результатам работы первых двух магазинов в первые полгода компания решит, стоит ли открывать новые магазины такого же формата.