Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗадержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
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Светлана Петренко
Следственным комитетом и ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января нападение, а 2 ноября текущего года убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
— Светлана ПетренкоИнтерфакс 05:21
с чего всё началось
СК РФ опубликовал
 в YouTube видеозапись с Хасаном Полонкоевым, лидером преступной группировки, которую подозревают в причастности к убийствам главы центра противодействия экстремизму МВД республики Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Rambler News Service06:07

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СК показал видео обысков по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

РБК07:50

СК показал видео с подозреваемым в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

РИА Новости07:19

Появилось видео обысков у ОПГ, причастной к убийству Эльджаркиева

RT на русском08:10

Следователи показали подозреваемого по делу об убийстве главы ингушского Центра «Э»

URA.Ru07:47

Пятерых подозреваемых в убийстве главы центра «Э» Ингушетии доставят в Москву

ТАСС06:41

По делу об убийстве главы ингушского центра «Э» задержали шесть человек

Интерфакс05:21

СКР отчитался о задержании убийц начальника центра «Э» по Ингушетии

Коммерсантъ05:16
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