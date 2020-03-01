Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЗадержан главный редактор турецкого бюро Sputnik

В Турции задержали главного редактора местного подразделения агентства Sputnik Махира Бозтепе.
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Маргарита Симоньян
Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что???
— Маргарита Симоньян, российская журналисткаКрасная весна 07:16

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Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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