Происшествия
Российская газетаЗадержан главный редактор турецкого бюро Sputnik
В Турции задержали главного редактора местного подразделения агентства Sputnik Махира Бозтепе.
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Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что???
— Маргарита Симоньян, российская журналисткаКрасная весна 07:16
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