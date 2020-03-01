Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что???

Общество В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).

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Происшествия СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, чьи тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Общество В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.

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Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Общество Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Японская журналистка восхитилась гостеприимством россиян Японская журналистка Кеко Огино в статье для издания Асахи симбун рассказала, что ее поразило, с какой простотой русские принимают гостей.