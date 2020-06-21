с чего всё началось

Сотрудники центра «Э» МВД РФ задержали в Москве издателя «Медиазоны», участника арт-группы «Война» Петра Верзилова. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По предварительным данным, Верзилов задержан в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.

Кино Режиссер Учитель рассказал о завершении съемок фильма о Цое Российский режиссер Алексей Учитель, который ранее создал два документальных фильма, где фигурирует Виктор Цой, заканчивает работу над новой лентой.

Происшествия Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой. 560

Технологии Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения. 12

Политика Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Ливии Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии, подчеркнув отсутствие военного решения и безальтернативность прекращения боевых действий, говорится в комментарии МИД РФ по итогам телефонного разговора.

Технологии В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает. 7

Общество В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. 15

Политика Путин прокомментировал выход республик из состава СССР Путин назвал причину распада СССР При этом после выхода из состава СССР некоторые республики получили территории, которые раньше принадлежали имперской России.

Космос Ученые нанесли на карту пятую часть океанского дна Земли Ученые нанесли на карту одну пятую часть океанского дна Земли.

Здоровье Десять псковских медиков получили награду от президента Четыре медика Псковской области, согласно указу, получили благодарность президента России: Борис Герчиков - врач-терапевт Великолукской межрайонной больницы, Икромжона Назимова - заведующая отделением анестезиологии, реанимации и инфекционного корпуса Псковской городской больницы, Дмитрий Приступчик - врач анестезиолог-реаниматолог Великолукской межрайонной больницы. 1

Происшествия В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа "21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства. 274

Шоу-бизнес Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов. 73

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,2K