Общество
Народные новостиЗадержан конкурент Лукашенко на пост президента Белоруссии
Бывший глава белорусского "Белгазпромбанка", кандидат на пост президента страны Виктор Бабарико задержан по подозрению в противоправной деятельности. Ему инкриминируют попытки воздействия на свидетелей и сокрытие улик преступления.
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с чего всё началось
Только вечером глава КГК Иван Тертель объяснил задержание Бабарико — тот якобы «являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности».РБКвчера в 15:58
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Возможного соперника Александра Лукашенко обвиняют в организации преступной схемы
Коммерсантъвчера в 15:33
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 00:22, Ашберн
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Общество
Голикова оценила возможность второй волны коронавируса в России
Вторая волна распространения новой коронавирусной инфекции в России может не наступить, если граждане будут соблюдать все меры безопасности.
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США объявили о новых санкциях против Сирии в рамках закона «Цезарь»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка вводит новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь».
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Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
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Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
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В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
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Происшествия
В Волгограде назвали приметы убийцы иностранного студента
ИА Городские вести. Волгоград 16 июня в 11:27
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Экономика
В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж
Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
RT на русском вчера в 20:24
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Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru 17 июня в 04:07
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Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
РИА Новости вчера в 23:06
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WSJ: Протесты в США не привели к всплеску COVID-19
Массовые протесты в США не привели к всплеску случаев заболевания COVID-19. Напомним, все началось в конце мая в городе Миннеаполис.
Российская газета вчера в 22:17
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Трамп пообещал подумать над рассекречиванием материалов о НЛО
Президент США Дональд Трамп пообещал подумать о возможном снятии грифа секретности с материалов об инопланетных существах.
Газета.Ru вчера в 23:12
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Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС вчера в 16:52
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Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне
Коммерсантъ вчера в 14:06
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Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Известия вчера в 16:56
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Врачи рассказали, кому опасно загорать
Врачи предупредили, что некоторым категориям людей категорически нельзя загорать, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 00:00
Единоборства
Глава UFC назвал четверку величайших бойцов
Президент UFC Дэйна Уайт назвал четверку величайших бойцов смешанного стиля (MMA).
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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Армия и оружие
Китай: Украина опозорилась, вступив в конфронтацию с Россией
Киев поставлял РФ двигатели вплоть до 2014 года.
ГЛАС.RU вчера в 09:18
Футбол
Стали известны даты матчей сборной России на перенесенном Евро-2020
Ранее сообщалось, что все 12 городов-хозяев подтвердили готовность провести матчи чемпионата Европы, который пройдет летом 2021 года.
Metaratings 17 июня в 11:31
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Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 17 июня в 14:01
Политика
Соперника Лукашенко на выборах доставили на допрос
Экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, планирующего принять участие в выборах президента Республики Беларусь, доставили на допрос вместе с сыном Эдуардом, сообщает в телеграм-канале Белтелерадиокомпании .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:39
Происшествия
СК возбудил дело в отношении бывшего главы правительства Ингушетии
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Республики Ингушетия.
Lenta.ru 00:05
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Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников
Газета.Ru вчера в 23:31
Общество
СМИ узнали об уступках Apple в вопросе об установке отечественного ПО
ФАС направила в правительство проект постановления об обязательной предустановке отечественных приложений и программ на смартфоны, компьютеры и Smart TV, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.
РБК вчера в 22:00
Авто
Появились изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
По словам авторов изображений, сама идея – «утяжелить» УАЗ «Пикап» – родилась после просмотра модельных линеек американских автопроизводителей, которые присваивают своим пикапам различные индексы в зависимости от кабины и грузовой платформы (например, Ford F-150, F-250 и F-350).
Автоновости дня вчера в 07:19
Общество
Опрос: россияне настаивают на отцовском капитале за третьего ребёнка
Настаивают на дополнительном отпуске отцам после рождения третьего ребёнка в семье 85% респондентов.
News.ru вчера в 22:13