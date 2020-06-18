с чего всё началось

Бывший глава белорусского "Белгазпромбанка", кандидат на пост президента страны Виктор Бабарико задержан по подозрению в противоправной деятельности. Ему инкриминируют попытки воздействия на свидетелей и сокрытие улик преступления.

Общество Голикова оценила возможность второй волны коронавируса в России Вторая волна распространения новой коронавирусной инфекции в России может не наступить, если граждане будут соблюдать все меры безопасности. 421

Политика Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. 1,9K

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 799

Экономика В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны. 17

Политика Трамп пообещал подумать над рассекречиванием материалов о НЛО Президент США Дональд Трамп пообещал подумать о возможном снятии грифа секретности с материалов об инопланетных существах.

Общество Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет. 274

Здоровье Врачи рассказали, кому опасно загорать Врачи предупредили, что некоторым категориям людей категорически нельзя загорать, сообщает ТАСС.

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 5,9K

Футбол Стали известны даты матчей сборной России на перенесенном Евро-2020 Ранее сообщалось, что все 12 городов-хозяев подтвердили готовность провести матчи чемпионата Европы, который пройдет летом 2021 года.

Общество Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса». 276

Политика Соперника Лукашенко на выборах доставили на допрос Экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, планирующего принять участие в выборах президента Республики Беларусь, доставили на допрос вместе с сыном Эдуардом, сообщает в телеграм-канале Белтелерадиокомпании .

Происшествия СК возбудил дело в отношении бывшего главы правительства Ингушетии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Республики Ингушетия.

Общество СМИ узнали об уступках Apple в вопросе об установке отечественного ПО ФАС направила в правительство проект постановления об обязательной предустановке отечественных приложений и программ на смартфоны, компьютеры и Smart TV, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник. 3

Авто Появились изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап» По словам авторов изображений, сама идея – «утяжелить» УАЗ «Пикап» – родилась после просмотра модельных линеек американских автопроизводителей, которые присваивают своим пикапам различные индексы в зависимости от кабины и грузовой платформы (например, Ford F-150, F-250 и F-350). 39