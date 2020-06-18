Общество
Газета.RuЗадержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико
В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Степан Путило. Он отметил, что политика задержали по подозрению в возможном воздействии на свидетелей.
Читать в источнике
Оценить504
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Общество
«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»
Компания «Нафтогаз Украины» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома», пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 11:50
Общество
Голикова назвала сроки производства вакцины от коронавируса
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала о работе над вакциной от коронавируса.
News.ru 11:40
Шоу-бизнес
Тина Канделаки жестко отреагировала на оскорбления со стороны Собчак
Телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки вновь обменялись публичными оскорблениями.
Газета.Ru 08:27
Общество
Мусоропроводы в российских домах могут законсервировать
В российских многоэтажках могут законсервировать мусоропроводы – с таким предложением в адрес главы Минстроя РФ Владимира Якушева обратились Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.
Вести.Ru 00:45
Политика
Возле офиса Зеленского в Киеве начался митинг сторонников Порошенко
Организаторы митинга, который прошел в поддержку Порошенко возле здания суда, призвали сторонников экс-главы государства пройтись колонной по центру Киева и завершить митинг под стенами офиса президента.
РИА Новости 11:21
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
Происшествия
В Псковской области обнаружили захоронение жертв концлагеря Моглино
Во время раскопок в Псковской области нашли захоронение жертв нацистского концлагеря Моглино, сообщается на сайте российского Поискового движения.
РИА Новости 05:19
Армия и оружие
Опубликовано видео, как российские военные прорвались через американский блокпост
Вечерний курьер 01:56
Общество
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
Общество
Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Поезд насмерть сбил Заслуженную артистку России, актрису театра, кино и ТВ Галину Дашевскую.
Российская газета 11:37
Общество
Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»
Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
Эхо Москвы 07:04
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Армия и оружие
Франция призывает исключить Турцию из НАТО
Франция призывает исключить Турцию из состава НАТО за ее агрессивные действия в Ливии.
Вечерний курьер 00:53
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Общество
Попова оценила вероятность начала учебного года в школах с 1 сентября
«Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть в том, что, да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объёме получать удовольствие от учебного процесса», — сказала глава Роспотребнадзора.
RT на русском вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Общество
Назарбаев заразился коронавирусом
Интерфакс 03:03
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Политика
Володин убежден, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин заложил систему развития России на долгосрочный период, на которую будет опираться следующий глава государства.
ТАСС 09:04
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 16 июня в 05:32
Политика
Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15