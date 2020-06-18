с чего всё началось

В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Степан Путило. Он отметил, что политика задержали по подозрению в возможном воздействии на свидетелей.

Политика В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года. 10

Политика Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся.

Общество Погибла актриса Галина Дашевская В Подмосковье поезд насмерть сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую. 41

Шоу-бизнес Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес. 160

Политика The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны"). 495

Происшествия Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве. 393

Энергетика Бензин в России рекордно подорожал По итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена бензина А-95 увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тысячи рублей за тонну. 3,9K

Культура «4 канал» переедет из бизнес-центра в киоск у метро, чтобы сэкономить на вещании Как рассказала Znak.com директор канала Элеонора Расулова, монтаж новой студии-павильона между станцией метро Площадь 1905 года и Театром эстрады начнется уже завтра, а само телевещание стартует в понедельник, 22 июня.

Происшествия В США родители заставляли ребенка пить воду. Мальчик скончался В Соединенных Штатах сотрудники полиции Колорадо арестовали супружескую пару, которая заставляла 11-летнего ребенка пить по 2 литра воды каждый день, в результате мальчик умер. 1

Общество В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий. 440

Энергетика Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум Объемы экспорта саудовской нефти в США могут упасть до минимальных за 35 лет значений, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов. 12

Политика Сербия не примет решение по Косово без одобрения России «Любое окончательное решение проблемы Косово потребует одобрения Российской Федерации как на уровне Совета Безопасности ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию»,— сказал господин Вучич на совместной пресс-конференции с господином Лавровым в Белграде. 9

Футбол Тони Шунич: «Динамо» может догнать ЦСКА за два тура После 23-х туров московский клуб идет 6-м в турнирной таблице. Отставание от ЦСКА, который занимает пятую строчку, составляет 6 очков.