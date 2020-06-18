Общество

Газета.RuГазета.RuЗадержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико

В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Степан Путило. Он отметил, что политика задержали по подозрению в возможном воздействии на свидетелей.
Читать в источнике
Комментировать510
с чего всё началось
Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил
 глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Коммерсантъ10:24

Подробнее о событии

Претендент на пост президента Белоруссии Бабарико задержан за противоправную деятельность

ТАСС12:29

Соперника Лукашенко Бабарико задержали за «противоправную деятельность»

РБК10:45

В Белоруссии задержали кандидата в президенты

РИА Новости12:27

Претендента по пост президента Белоруссии Виктора Бабарико задержали из-за попытки оказать давление на свидетелей

Эхо Москвы10:31

В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико

RT на русском10:29

Кандидат в президенты Белоруссии Бабарико задержан

Известия10:28

В Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на пост президента

Коммерсантъ10:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 15:09, Ашберн

«Организатор преступной схемы». Виктор Бабарико задержан

КП - Беларусь10:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 15:09, Ашберн
Гаджеты

Qualcomm представила 5G-процессор Snapdragon 690

Компания Qualcomm презентовала новый процессор Snapdragon 690.
News.ru вчера в 06:56
4
Политика

В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ

Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
REGNUM 04:21
10
Политика

Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся

Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся.
Lenta.ru 06:23
Космос

На МКС обнаружили источник концентрации бензола

Ньюс-НН 07:01
42
Общество

Погибла актриса Галина Дашевская

В Подмосковье поезд насмерть сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую.
BFM.ru 11:08
41
Шоу-бизнес

Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес

Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
160
Политика

The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru 14:10
495
Общество

В Саратовской области откроют для прогулок парки и скверы

С 22 июня в Саратовской области будет снят запрет на прогулки в парках и скверах.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:25
13
Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
1,3K
Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве.
REGNUM вчера в 08:29
393
Энергетика

Бензин в России рекордно подорожал

По итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена бензина А-95 увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тысячи рублей за тонну.
Караван Ярмарка вчера в 16:21
3,9K
Культура

«4 канал» переедет из бизнес-центра в киоск у метро, чтобы сэкономить на вещании

Как рассказала Znak.com директор канала Элеонора Расулова, монтаж новой студии-павильона между станцией метро Площадь 1905 года и Театром эстрады начнется уже завтра, а само телевещание стартует в понедельник, 22 июня.
Znak.com 10:04
Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
126
Авто

В Карелии распродают арестованные автомобили должников

Все 17 автомобилей иностранного производства, находящиеся в различном техническом состоянии, изъяты у должников.
Letnews.ru 05:01
3
Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv вчера в 00:52
450
Политика

На Украине заявили о начале демонтажа «Газпромом» труб для транзита

«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита газа через Украину, заявил глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон.
RT на русском 16 июня в 09:46
2,4K
Происшествия

В США родители заставляли ребенка пить воду. Мальчик скончался

В Соединенных Штатах сотрудники полиции Колорадо арестовали супружескую пару, которая заставляла 11-летнего ребенка пить по 2 литра воды каждый день, в результате мальчик умер.
Аргументы недели 14:02
1
Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
31
Общество

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
440
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

РБК 09:07
761
Игры

Игра Horizon Forbidden West будет выпущена в 2021 году

МИТ 09:52
2
Общество

Утром 21 июня жители Дона смогут наблюдать солнечное затмение

Don24 03:24
2
Энергетика

Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум

Объемы экспорта саудовской нефти в США могут упасть до минимальных за 35 лет значений, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Газета.Ru 10:18
12
Армия и оружие

Китай: Украина опозорилась, вступив в конфронтацию с Россией

Киев поставлял РФ двигатели вплоть до 2014 года.
ГЛАС.RU 09:18
9
Общество

Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Ереван, 18 июня 2020, 16:53 — REGNUM Апелляционный суд Еревана освободил из-под стражи бывшего президента Армии Роберта Кочаряна.
REGNUM 09:53
22
Киберспорт

Игра Detroit: Become Human вышла в Steam

Bookmaker-ratings.ru 09:10
Политика

Сербия не примет решение по Косово без одобрения России

«Любое окончательное решение проблемы Косово потребует одобрения Российской Федерации как на уровне Совета Безопасности ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию»,— сказал господин Вучич на совместной пресс-конференции с господином Лавровым в Белграде.
Коммерсантъ 07:48
9
Футбол

Тони Шунич: «Динамо» может догнать ЦСКА за два тура

После 23-х туров московский клуб идет 6-м в турнирной таблице. Отставание от ЦСКА, который занимает пятую строчку, составляет 6 очков.
Bookmaker-ratings.ru 12:39
Политика

Трамп подписал указ о реформе полиции США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции.
ФАН 16 июня в 13:20
86
Общество

Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.
Московский Комсомолец вчера в 02:25
10
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы президента БелоруссииБольше новостей по теме
Главное