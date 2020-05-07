Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. Об в четверг, 7 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений. 1,6K

Общество Нефть начали бесцельно возить по океану Нефть начали возить по океану не через Суэцкий канал, что считается самым выгодным по времени, а через юг Африки.

Происшествия На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона. 245

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,3K

Энергетика Баррель нефти марки Urals подорожал почти до $25 Стоимость российской нефти сорта Urals поднялась на $4,59 за баррель и приблизилась к отметке $25 за бочку — максимальному уровню с середины марта, сообщает международное агентство Argus. 25

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 681

Энергетика Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.

Общество Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь. 234

Общество Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием на изоляции По мнению авторов письма, из-за вынужденной изоляции граждан, число случаев домашнего насилия в России вырастет еще сильнее, причем в каждой проблемной семье такие случаи могут становиться все тяжелее.

Общество В России ждут роста преступности и квартирных краж Из-за продолжающегося кризиса в России может вырасти число квартирных краж — по крайней мере, в этом уверены сами жители страны. 5

Экономика Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19. 1K

Технологии Google впервые за три года обновила приложение для аутентификации Американская компания Google впервые с 2017 года обновила своё приложение Google Authenticator, добавив возможность переносить свои коды на другие устройства, сообщает портал Android Police.

Политика В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их. 669

Экономика ВВП Великобритании ждет худший спад с 1706 года — Банк Англии Валовой внутренний продукт Великобритании сократится на 14% в течение 2020 года вследствие кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, что станет самым резким спадом с 1706 года, предупредил в своем прогнозе Банк Англии (BOE) 7 мая, сообщает CNBC.

Кино Создатель «Черного зеркала» не собирается работать над шестым сезоном Не знаю, у кого сейчас есть аппетит к историям о разлагающихся обществах, так что я ни над чем подобным на данный момент не работаю.

Общество Художник Бэнкси посвятил новую работу врачам По словам представителя британского художника, как только ограничительные меры снимут, Бэнкси выставит работу на аукционе. 2

Общество В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2» В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы. 505