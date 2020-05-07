Происшествия
ИзвестияЗадержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. Об в четверг, 7 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Политика
Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
DP.RU вчера в 08:45
Общество
Нефть начали бесцельно возить по океану
Нефть начали возить по океану не через Суэцкий канал, что считается самым выгодным по времени, а через юг Африки.
Lenta.ru 06:55
Происшествия
На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи
Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости вчера в 03:59
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Энергетика
Баррель нефти марки Urals подорожал почти до $25
Стоимость российской нефти сорта Urals поднялась на $4,59 за баррель и приблизилась к отметке $25 за бочку — максимальному уровню с середины марта, сообщает международное агентство Argus.
Газета.Ru 03:05
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 5 тыс. рублей.
RT на русском 06:37
Происшествия
Один человек погиб при обрушении строительных лесов в Санкт-Петербурге
Строительные леса обрушились во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, один человек погиб, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
РБК 05:20
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
РИА Новости 06:30
Энергетика
Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу
В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ 07:18
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
Общество
Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием на изоляции
По мнению авторов письма, из-за вынужденной изоляции граждан, число случаев домашнего насилия в России вырастет еще сильнее, причем в каждой проблемной семье такие случаи могут становиться все тяжелее.
РБК 07:26
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом
Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
Общество
В России ждут роста преступности и квартирных краж
Из-за продолжающегося кризиса в России может вырасти число квартирных краж — по крайней мере, в этом уверены сами жители страны.
Инвест-Форсайт 05 мая в 08:23
Общество
Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России
В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
Кино
Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
News.ru вчера в 10:52
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Технологии
Google впервые за три года обновила приложение для аутентификации
Американская компания Google впервые с 2017 года обновила своё приложение Google Authenticator, добавив возможность переносить свои коды на другие устройства, сообщает портал Android Police.
Rambler News Service 07:23
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Экономика
ВВП Великобритании ждет худший спад с 1706 года — Банк Англии
Валовой внутренний продукт Великобритании сократится на 14% в течение 2020 года вследствие кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, что станет самым резким спадом с 1706 года, предупредил в своем прогнозе Банк Англии (BOE) 7 мая, сообщает CNBC.
ИА Красная Весна 07:01
Армия и оружие
Минобороны Японии разработает особый протокол на случай встречи с НЛО
Министр обороны Японии Таро Коно заявил, что ВВС страны никогда не сталкивались с НЛО, но его ведомство разработает все необходимые протоколы для подобной встречи.
Полит.ру вчера в 13:58
Кино
Создатель «Черного зеркала» не собирается работать над шестым сезоном
Не знаю, у кого сейчас есть аппетит к историям о разлагающихся обществах, так что я ни над чем подобным на данный момент не работаю.
Popcornnews.ru 06:20
Общество
Собянин: с 12 числа в Москве заработают все промпредприятия
C 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия, благодаря чему на работу смогут выйти около полумиллиона жителей города.
Вести.Ru вчера в 09:36
Общество
Художник Бэнкси посвятил новую работу врачам
По словам представителя британского художника, как только ограничительные меры снимут, Бэнкси выставит работу на аукционе.
Говорит Москва 06:50
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Гаджеты
Поддержка двух SIM-карт 5G, 144 Гц и максимальная производительность. Представлена флагманская SoC MediaTek Dimensity 1000+
Dimensity 1000+ не только поддерживает ведущую технологию 5G, но и является первой в мире однокристальной системой, которая может работать с двумя SIM-картами 5G.
iXBT.com 04:40
Космос
Падение Тунгусского метеорита опровергли ученые
Российские астрономы пришли к выводу, что Тунгусский метеорит не падал в 1908 году в Сибири.
Цензуры.Нет вчера в 08:32