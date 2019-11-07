Происшествия
RT на русскомЗадержан министр строительства Ставрополья
«В Ставрополе следователи СК России задержали министра строительства и архитектуры края, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями», — говорится в сообщении. Как отмечается, возбуждено уголовное дело в отношении министра Алексея Когарлыцкого.
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«В Ставрополе следователи СК России задержали министра строительства и архитектуры края, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями», — говорится в сообщении.RT на русском07:05
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Куда исчезли миллионы: за что задержали министра строительства Ставрополья
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)07:22
В Ставрополе задержан министр строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий
Сайт Ставрополя 1777.ru06:43
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:54, Вашингтон
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