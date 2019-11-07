Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗадержан министр строительства Ставрополья

«В Ставрополе следователи СК России задержали министра строительства и архитектуры края, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями», — говорится в сообщении. Как отмечается, возбуждено уголовное дело в отношении министра Алексея Когарлыцкого.
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«В Ставрополе следователи СК России задержали министра строительства и архитектуры края, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями», — говорится в сообщении
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Министра строительства Ставрополья задержали следователи СКР

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