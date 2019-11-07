Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗадержан министр строительства Ставрополья

«В Ставрополе следователи СК России задержали министра строительства и архитектуры края, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями», — говорится в сообщении. Как отмечается, возбуждено уголовное дело в отношении министра Алексея Когарлыцкого.
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с чего всё началось
«В Ставрополе следователи СК России задержали министра строительства и архитектуры края, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями», — говорится в сообщении
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RT на русском07:05

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Министра строительства Ставрополья задержали следователи СКР

Своё ТВ06:51

Глава краевого минстроя задержан в Ставрополе

ГТРК Ставрополье06:50

Следственный комитет подтвердил задержание главы Минстроя Ставрополья

Newstracker.ru07:21

Куда исчезли миллионы: за что задержали министра строительства Ставрополья

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)07:22

Министр строительства Ставрополья может быть уволен по утрате доверия

Победа 2605:50

Министра строительства Ставрополья задержали на заседании правительства

Блокнот Ставрополь05:37

В Ставрополе задержан министр строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий

Сайт Ставрополя 1777.ru06:43
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Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения

Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
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Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2»

Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2».
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StarHit.ru 05:00
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Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
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РБК 10:29
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На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

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Российская газета 02:00
Политика

Украина потребовала от The New York Times вернуть Крым на карту страны

Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
Национальная служба новостей 05:15
Политика

Президенту Казахстана понравился Омск

Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
REGNUM 10:26
Технологии

Популярное Android-приложение оказалось опасным

Популярное клавиатурное приложение для Android под названием ai.type оказалось не таким полезным, как обещают его разработчики.
Российская газета 10:13
Транспорт

Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым

РБК 11:04
Общество

В Минобороны назвали вбросом версию об угрозах «опустить» Шамсутдинова

Пресс-служба Минобороны объявила «абсолютной ложью» публикации издания Baza и его Telegram-канала о том, что расстрелявший сослуживцев в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой изнасилования.
Ридус вчера в 11:45
Происшествия

В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо

Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.
RT на русском 10:18
Общество

Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение

Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Армия и оружие

РФ и САР призвали мировое сообщество обязать США вывести свои войска

Россия и Сирия выступили с призывом к мировому сообществу обязать Соединенные Штаты вывести своих солдат из САР и освободить незаконно оккупированные территории.
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Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время

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Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной

В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
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В Москве прошло шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции

Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции.
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Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Политика

Эрдоган вновь пригрозил ЕС открыть границы для беженцев

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь предупредил, что его страна откроет границы с европейскими странами для беженцев, если не получит достаточной поддержки от ЕС.
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Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»

После посещения детского дома Тарасов и Костенко признались, что пока не готовы усыновить ребенка из числа воспитанников заведения.
StarHit.ru вчера в 13:00
Экономика

Названа причина бедности большинства людей в мире

Современная глобальная экономика не работает в интересах людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Linkedln.
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Общество

Суд встал на сторону Кержакова в споре об алиментах с первой женой

Горсуд встал на сторону экс-нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кержакова в споре со своей первой супругой Марией Головой, сообщает Объединенная пресс-служба судов.
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В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году

В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

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Орлов: в судействе Вилкова в матче «Зенит» — ЦСКА не было предвзятости

Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о работе арбитра Михаила Вилкова на матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" – ЦСКА (1:1).
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В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
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