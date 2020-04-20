Боевик-одиночка в минувшие выходные устроил самую смертоносную бойню в истории Канады. Как отметили в Канадской королевской конной полиции (КККП), нападавший стрелял в людей в провинции Новая Шотландия и поджигал их дома. Погибли 16 человек, включая женщину - офицера полиции.

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Политика Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 102

Происшествия В Липецкой области умер второй пациент с подтвержденным COVID-19 Вторая пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Липецкой области, сообщает в понедельник местная администрация.

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 133

Энергетика Цена на нефть WTI упала ниже $15 за баррель впервые с 1999 года Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые с 1999 года упали более чем на 20%, ниже $15 за баррель, из-за растущих опасений, что сырье скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса, сообщает в понедельник агентство Bloomberg. 235

Происшествия В Красноярске пожар надворных построек грозит переходом на жилые дома Крупный пожар надворных построек в Красноярске грозит переходом на жилые дома, сообщили журналистам в управлении МЧС по Красноярскому краю.

Происшествия На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. 73

Игры Началась разработка новой части игры GTA По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI.

Финансы Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления. 924

Общество Меркель обеспокоена возможным ослаблением ограничений в ФРГ Берлин, 20 апреля 2020, 12:21 — REGNUM Дискуссии о необходимости ослабления мер, введённых в ФРГ из-за коронавируса, подвергла критике канцлер Ангела Меркель.

Происшествия В Пензенской области задержан криминальный авторитет Полицейские при поддержке бойцов специального отряда быстрого реагирования (СОБР) управления Росгвардии по Пензенской области задержали жителя региона 1962 года рождения, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». 1