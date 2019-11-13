Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЗадержан начальник ГУ ФСИН по Ростовской области

В Ростове задержали начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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В Ростове-на-Дону задержали начальника ГУ ФСИН по подозрению в разглашении гостайны

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СМИ: в Ростове задержали руководство областного ГУФСИН

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