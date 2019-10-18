Происшествия
RT на русскомЗадержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время ведётся проверка.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:27, Вашингтон
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 07:06
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Политика
Молдавия решила привлечь Россию к утилизации боеприпасов
Попеску напомнил, что процесс утилизации боеприпасов был приостановлен Россией в 2003 году.
Lenta.ru 09:11
Происшествия
Учительница скончалась во время конкурса чтецов в Челябинске
В Челябинске педагог скончалась во время проведения школьного конкурса. Учеников вывели из зала, пока женщине оказывали скорую помощь.
Известия 05:17
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Политика
Связанную с Дерипаской британскую компанию обыскали по запросу США
Прокуратура США захотела получить доступ к материалам компании, связанной с бизнесменом Олегом Дерипаской, в рамках расследования, о котором не сообщалось ранее, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документы, поданные в лондонский суд.
Интерфакс 07:18
Общество
Мать убитой в Саратове девочки высказалась по поводу смертной казни
Мать девочки Елена Киселева заявила, что не хочет, чтобы ее дочь ассоциировалась со смертной казнью.
Московский Комсомолец 05:55
Шоу-бизнес
В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой
На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
ФАН 06:25
Общество
Губернатор Ивановской области доложил Путину о развитии региона
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал президенту России Владимиру Путину о реализации проекта по воссозданию исторических поселений в городах Шуя и Кинешма.
Известия 09:06
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru вчера в 11:08
Хоккей
Зыков дисквалифицирован на 20 матчей НХЛ за употребление допинга
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков дисквалифицирован на матчей 20 по решению НХЛ.
Metaratings вчера в 14:30
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Шоу-бизнес
Раскрыто место свадьбы бывшей жены Абрамовича и греческого миллиардера
Предпринимательница Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.
МИР 24 07:16
Общество
В Сети появились фото из больницы Заворотнюк
В Сети опубликованы фотографии из медцентра, где Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию. Кадры размещены на сайте клиники.
ТВ Центр 02:31
Общество
Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах
Российское посольство в Японии прокомментировало слова губернатора Токио Юрико Коикэ, которая в шутку предложила провести часть Олимпийских игр 2020 года на южных Курильских островах.
RT на русском 01:47
Фигурное катание
Туктамышева прилетела в Лас-Вегас для выступления на этапе «Гран-при»
Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией из Лас-Вегаса после прилета туда.
Спорт-Экспресс вчера в 03:47
Религия
Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар.
Интерфакс 05:49
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Политика
Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Космос
Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос
В пятницу, 18 октября, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Москва 24 08:07
Космос
Древние звезды рассказывают о сходстве Земли с другими планетами
Горные породы Земли, Марса и других районов нашей Солнечной системы схожи по своему химическому составу и содержат удивительно высокий уровень окисленного железа.
ГЛАС.RU вчера в 14:58
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Общество
Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни
Facebook удалил одну из страниц проекта Russia Beyond с рецептами русской кухни.
RT на русском вчера в 13:41
Армия и оружие
Эрдоган назвал ложными сообщения о продолжении обстрелов в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сообщения о продолжении обстрелов в Сирии в рамках операции «Источник мира», несмотря на согласованную приостановку военных действий.
Известия 07:34
Политика
Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины
Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.
Lenta.ru 04:26
Политика
В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск
Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США.
Газета.Ru вчера в 15:48