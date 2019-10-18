Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗадержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время ведётся проверка.
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