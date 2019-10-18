Происшествия
RT на русскомЗадержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время ведётся проверка.
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Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Политика
В Раде решили вернуть «украинские этнические территории» Кубани
Как сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на слова парламентария от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, задачей «Кубани» станет разработка политики по возвращению украинских этнических территорий и этнических украинцев в культурное, политическое, социальное поле страны.
Мойка78 вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец 16 октября в 09:48
Общество
Турчак предложил перевести жилые дома в России на «умный» учет
Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил о необходимости внести в Жилищный кодекс поправки об обязательности оснащения многоквартирных домов системами «умного города».
РБК 04:50
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM 04:18
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru вчера в 05:20
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия
Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске
В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Футбол
Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины
Чемпионат 16 октября в 11:44
Армия и оружие
Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
RT на русском 05:23
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном
Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Авто
«АвтоВАЗ» проверит наличие динамиков в выпущенных Lada Largus
Онлайн, дилеры АвтоВАЗа получили предписание "О доукомплектовании автомобиля", который гласит, что в указанных в приложении 689 автомобилях Lada Largus, отгруженных в период со 2 июля по 26 сентября 2019 года, необходимо проконтролировать наличие динамиков задних дверей, и при необходимости провести работы по установке громкоговорителей "8200309487".
32CARS.ru 04:45
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен
Нева Спорт 05:58
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий 16 октября в 15:55
Общество
Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни
Социальная сеть Facebook удалила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни.
Известия вчера в 16:13
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Политика
Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину
Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Политика
Пучдемон добровольно явился в прокуратуру Бельгии
Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест бывшего главы женералитета Каталонии Пучдемона.
REGNUM 04:37
Происшествия
Похороны убитой из-за машины свердловчанки собрали сотни человек
Издание Е1.ru сообщает, что всего прощание и похороны собрали порядка 250 человек. Гроб молодой свердловчанки буквально завалили цветами.
REGNUM 03:57
Футбол
«Ахмат» победил «Локомотив» в молодежном первенстве
Sport24.ru вчера в 09:56
Общество
Инвесторы готовятся к потерям от переноса запуска TON
Инвесторы готовятся к потерям от переноса запуска TON Предложение команды Telegram Open Network (TON) Павла и Николая Дуровых о переносе запуска проекта на полгода, до 30 апреля 2020 года, негативно отразится на инвесторах, ожидают последние.
Коммерсантъ вчера в 14:08
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Политика
В Сети появилось видео вылупления подаренного Путиным редкого кречета
Появилось видео вылупления подаренного Путиным уникального кречета. Сейчас крупная белая птица находится в Саудовской Аравии.
Невские Новости вчера в 22:13
Происшествия
Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
РИА Новости вчера в 23:18