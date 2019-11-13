Происшествия
Газета.RuЗадержан глава ростовского ГУФСИН
В Ростовской области был задержан глава местного управления Федеральной службы исполнения наказаний Муслим Даххаев, а также все его заместители. Об этом изданию "Подъем" сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко. Они задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны.
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Второй подряд руководитель ГУФСИН Ростовской области оказался под следствием
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