Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЗадержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев. Его задержали по подозрению в применении насилия к представителю власти на одной из летних несанкционированных акций протеста в столице, сообщает «ОВД-Инфо» в своем Telegram-канале.
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Участника несогласованной акции 27 июля в Москве Суровцева задержали

Москва 2408:18

Задержан ещё один фигурант дела о беспорядках в Москве

RT на русском06:32

СК сообщил о задержании нового фигуранта «дела 27 июля»

РБК06:55

СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

РИА Новости06:53

Участника несогласованной акции 27 июля в Москве С.Суровцева задержали за нападение на росгвардейца

Агентство Москва06:32

В столице задержали еще одного фигуранта «московского дела»

РИАМО07:02

Задержан еще один фигурант «московского дела»

Коммерсантъ06:13
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Политика

Макрон не согласился вводить мораторий на размещение РСМД

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не принимал предложение российской стороны о введение моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает Reuters.
Коммерсантъ 07:33
Общество

Силуанов предложил сократить число надзорных органов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
РБК 05:36
Здоровье

Каабак назвал возможную причину смерти не дождавшейся операции девочки

РБК 05:41
Политика

Украина сообщила о новых правилах пересечения границы в Донбассе

Согласно новым правилам, граждане Украины до 14 лет могут въезжать на территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет - по гражданскому или загранпаспорту.
Газета.Ru 07:33
Происшествия

Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца

Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 04:57
Политика

В МИД Украины осудили решение Apple признать Крым российским

Глава МИД Украины Вадим Пристайко прокомментировал «признание» компанией Apple Крыма за Россией.
Национальная служба новостей вчера в 15:34
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков перевоплотился в Наташу Подольскую и рассмешил Сеть

Сегодня с утра поклонники Натальи Подольской и Владимира Преснякова смеются с их нового видео, в котором Пресняков предстал в образе жены.
Uznayvse.ru 03:10
Происшествия

Задержан чиновник из команды губернатора Владимирской области

Чиновник входит в команду местного губернатора Владимира Сипягина.
URA.Ru 08:28
Политика

НАТО одобрило новую формулу расчёта взносов в бюджет альянса

НАТО согласовало новую формулу расчёта взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а Германия — увеличит.
RT на русском 07:37
Общество

Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей

Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc по жалобам граждан, сообщили в пресс-службе театра.
Интерфакс 08:49
Происшествия

В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

РБК 07:13
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Армия и оружие

Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания

25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Вести.Ru 03:35
Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
РИА Новости 06:17
Здоровье

Екатеринбурженка отсудила у больницы полмиллиона за ошибки в лечении

Вечерние Ведомости 04:52
Общество

Адвокат: суд увеличил сумму компенсации Глушаковой до 42 млн рублей

РИА Новости 07:05
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал 26 ноября в 14:27
Космос

Индийский лунный зонд «Викрам» погубило резкое торможение

N+1 08:07
Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело мальчика

Российская газета 06:01
Армия и оружие

Необычную установку ПВО заметили рядом с Белым домом в США

Американские репортеры заметили на одном из зданий рядом с Белым домом в Вашингтоне неизвестную, по их мнению, установку противовоздушной обороны.
Российская газета 03:18
Политика

Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы в 2020 году

Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности на Парад Победы, который пройдет в 2020 году в Москве.
РИА Новости 03:46
Авто

Эксперты рассказали, как не убить турбомотор в мороз

В первую очередь отмечается, что преимуществом турбомотора является их экономичность, высокая мощность, а также доступность.
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Спорт

Глава ОКР заявил, что Россия не будет выступать под нейтральным флагом

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что никакой речи о нейтральном флаге для российских спортсменов на Олимпиаде быть не может.
МР7.ру 07:23
Кино

В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»

Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
РЕН ТВ 05:46
Футбол

Мальме – Динамо Киев. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги Европы?

Матч 5 тура групповой стадии Лиги Европы Мальме – Динамо Киев состоится в четверг 28 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Сведбанк.
Букмекеры.рф вчера в 14:28
Общество

Синоптики сообщили о «ледяном панцире» на дорогах Москвы

Комсомольская правда 08:19
Футбол

«Краснодар» примет «Базель» в Лиге Европы

Краснодар сыграет дома с Базелем в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Советский спорт 01:14
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
Общество

Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма

Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.
РИА Новости Крым 05:42
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