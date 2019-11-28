В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев. Его задержали по подозрению в применении насилия к представителю власти на одной из летних несанкционированных акций протеста в столице, сообщает «ОВД-Инфо» в своем Telegram-канале.

Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

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