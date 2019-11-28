Происшествия
Lenta.ruЗадержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве
В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев. Его задержали по подозрению в применении насилия к представителю власти на одной из летних несанкционированных акций протеста в столице, сообщает «ОВД-Инфо» в своем Telegram-канале.
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Политика
Макрон не согласился вводить мораторий на размещение РСМД
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не принимал предложение российской стороны о введение моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает Reuters.
Общество
Силуанов предложил сократить число надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
Политика
Украина сообщила о новых правилах пересечения границы в Донбассе
Согласно новым правилам, граждане Украины до 14 лет могут въезжать на территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет - по гражданскому или загранпаспорту.
Происшествия
Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца
Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Политика
В МИД Украины осудили решение Apple признать Крым российским
Глава МИД Украины Вадим Пристайко прокомментировал «признание» компанией Apple Крыма за Россией.
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков перевоплотился в Наташу Подольскую и рассмешил Сеть
Сегодня с утра поклонники Натальи Подольской и Владимира Преснякова смеются с их нового видео, в котором Пресняков предстал в образе жены.
Происшествия
Задержан чиновник из команды губернатора Владимирской области
Чиновник входит в команду местного губернатора Владимира Сипягина.
Политика
НАТО одобрило новую формулу расчёта взносов в бюджет альянса
НАТО согласовало новую формулу расчёта взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а Германия — увеличит.
Общество
Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей
Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc по жалобам граждан, сообщили в пресс-службе театра.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Армия и оружие
Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
Здоровье
Екатеринбурженка отсудила у больницы полмиллиона за ошибки в лечении
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело мальчика
Армия и оружие
Необычную установку ПВО заметили рядом с Белым домом в США
Американские репортеры заметили на одном из зданий рядом с Белым домом в Вашингтоне неизвестную, по их мнению, установку противовоздушной обороны.
Политика
Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы в 2020 году
Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности на Парад Победы, который пройдет в 2020 году в Москве.
Авто
Эксперты рассказали, как не убить турбомотор в мороз
В первую очередь отмечается, что преимуществом турбомотора является их экономичность, высокая мощность, а также доступность.
Спорт
Глава ОКР заявил, что Россия не будет выступать под нейтральным флагом
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что никакой речи о нейтральном флаге для российских спортсменов на Олимпиаде быть не может.
Кино
В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»
Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
Футбол
Мальме – Динамо Киев. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги Европы?
Матч 5 тура групповой стадии Лиги Европы Мальме – Динамо Киев состоится в четверг 28 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Сведбанк.
Общество
Синоптики сообщили о «ледяном панцире» на дорогах Москвы
Футбол
«Краснодар» примет «Базель» в Лиге Европы
Краснодар сыграет дома с Базелем в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Общество
Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма
Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.