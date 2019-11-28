Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЗадержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев. Его задержали по подозрению в применении насилия к представителю власти на одной из летних несанкционированных акций протеста в столице, сообщает «ОВД-Инфо» в своем Telegram-канале.
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Участника несогласованной акции 27 июля в Москве Суровцева задержали

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ТАСС07:06

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Задержан ещё один фигурант дела о беспорядках в Москве

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