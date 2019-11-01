Происшествия
Европейско-Азиатские новостиЗадержан охранник, пустивший убийцу в детский сад в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержали охранника детского сада, пустившего туда убийцу, сообщает пресс-служба СКР. Также известно, что подозреваемый в убийстве шестилетнего воспитанника арестован.
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Кино
Вышел первый полноценный трейлер сериала «Ведьмак»
Газета.Ru 10:10
Происшествия
В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта
Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.
RT на русском 09:48
Транспорт
Строительство скоростной автотрассы Москва-Казань начнется в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнется в 2020 году.
РЕН ТВ 04:17
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Общество
Едва не погибших на границе с Белоруссией тигров отправят на курорт
ТВ Центр вчера в 15:45
Политика
МВД РФ создаст подразделение для борьбы с преступностью в сфере IT
«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев по итогам заседания коллегии принял решение о создании в структуре министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий», — приводит слова Ирины Волк RT.
REGNUM 09:17
Армия и оружие
Армия США признана плохо подготовленной к войне с Россией и Китаем
Американское правительство рассматривает новые стратегии "сдерживания" КНР и РФ.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Технологии
Apple запустила собственную стриминговую платформу
Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+.
Реальное время 06:02
Шоу-бизнес
В депрессию впала дочь Любови Успенской после четвертой операции
Privet-Rostov.ru 01:11
Общество
Меган Маркл посетила пекарню, которая помогает попавшим в беду женщинам
На этой неделе Меган Маркл посетила открытие второй пекарни Luminary Bakery — заведение не только продает выпечку, но и помогает женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Salt Mag 09:01
Армия и оружие
Премьер-министр Норвегии: российские подлодки не несут угрозу Норвегии
В сообщении говорится, что премьер-министр Норвегии заявила о том, что для защиты своей территории от российских субмарин и существует членство в НАТО.
Красная весна 30 октября в 12:44
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
ТАСС 10:06
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Здоровье
Из Национального медцентра здоровья детей уволили трансплантологов и закрыли целое отделение
Из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей минздрава РФ уволили ведущих трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко, а также по собственному желанию готовится уйти заведующий отделением Анатолий Попа.
FreeNews-Volga вчера в 01:16
Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка направит все деньги, собранные от показа своего ледового шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.
Росбалт 08:02
Происшествия
Подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре арестовали
Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России 1 ноября.
Известия 05:33
Шоу-бизнес
Дочь призналась, что под наркотиками Деми Мур превращается в монстра
Выступая на шоу Red Table Talk, Румер и Талула Уиллис, стараясь не смотреть на Мур, признались, что в то время их жизнь превратилась в настоящий ад.
Телепрограмма вчера в 23:00
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Происшествия
СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону
"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Газета.Ru 30 октября в 15:59
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.
РБК 08:38
Кино
Вышел финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
В сети появился финальный трейлер картины «Джуманджи: Новый уровень», пишет «Афиша Daily».
Профиль вчера в 12:43
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Политика
МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
REGNUM вчера в 11:09