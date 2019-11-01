В Нарьян-Маре задержали охранника детского сада, пустившего туда убийцу, сообщает пресс-служба СКР. Также известно, что подозреваемый в убийстве шестилетнего воспитанника арестован.

Задержан охранник, пустивший убийцу в детский сад в Нарьян-Маре

Происшествия В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.

Транспорт Строительство скоростной автотрассы Москва-Казань начнется в 2020 году Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнется в 2020 году.

Политика Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

Политика МВД РФ создаст подразделение для борьбы с преступностью в сфере IT «Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев по итогам заседания коллегии принял решение о создании в структуре министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий», — приводит слова Ирины Волк RT.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Технологии Apple запустила собственную стриминговую платформу Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+.

Общество Меган Маркл посетила пекарню, которая помогает попавшим в беду женщинам На этой неделе Меган Маркл посетила открытие второй пекарни Luminary Bakery — заведение не только продает выпечку, но и помогает женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Армия и оружие Премьер-министр Норвегии: российские подлодки не несут угрозу Норвегии В сообщении говорится, что премьер-министр Норвегии заявила о том, что для защиты своей территории от российских субмарин и существует членство в НАТО.

Политика Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.

Общество Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека» Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.

Здоровье Из Национального медцентра здоровья детей уволили трансплантологов и закрыли целое отделение Из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей минздрава РФ уволили ведущих трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко, а также по собственному желанию готовится уйти заведующий отделением Анатолий Попа.

Шоу-бизнес Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк Олимпийская чемпионка Татьяна Навка направит все деньги, собранные от показа своего ледового шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.

Происшествия Подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре арестовали Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России 1 ноября.

Шоу-бизнес Дочь призналась, что под наркотиками Деми Мур превращается в монстра Выступая на шоу Red Table Talk, Румер и Талула Уиллис, стараясь не смотреть на Мур, признались, что в то время их жизнь превратилась в настоящий ад.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Происшествия СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону "Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.

Происшествия Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.

Экономика WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.