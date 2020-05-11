Происшествия
Российская газетаЗадержан организатор хосписа в Красногорске
Организатор частного хосписа в Подмосковье задержан по делу о гибели девятерых постояльцев при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК. Мужчина находится в статусе подозреваемого.
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Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс. Лидируют по числу жертв США (79,5 тыс.), на втором месте — Великобритания (31,9 тыс.), на третьем — Италия (30,5 тыс).
РБК 04:18
Политика
NYT: Юридическая фирма из США откупилась от иска Тимошенко за $11 млн
Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 09:18 — REGNUM Американская адвокатская компания Skadden выплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
REGNUM 02:18
Общество
В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса
РИА Новости вчера в 02:44
Единоборства
У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости
Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости в проигранном противостоянии против соотечественника Джастина Гэтжи.
Газета.Ru 01:15
Общество
В России выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за минувшие сутки на 11 656 в 84 регионах, при этом 5 417 (46,5%) пациентов не имели клинических проявлений болезни.
Аргументы и Факты 03:58
Происшествия
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Политика
В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
Политика
Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы
У России нет права праздновать День Победы над нацизмом, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 02:40
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Армия и оружие
Террористы понесли большие потери в Афганистане
Афганское министерство обороны сообщило журналистам, что атака была отбита и нападавшие понесли большие потери.
ИА Красная Весна 04:54
Финансы
Обозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
Общество
Facebook объяснил удаление фото водружения Знамени Победы на Рейхстаге
В субботу, 9 мая, пользователи соцсети сообщили, что Facebook удаляет фотографию с советским солдатом.
RuNews24.ru 09 мая в 17:59
Наука
Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) заявили, что их прогнозы по поводу окончания пандемии COVID-19 больше не актуальны.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
РИА Новости вчера в 18:12
Политика
«Кто первый встал, того и тапки». Что США собрались делать на Луне
Космическое завершение срока Журналисты агентства Reuters сообщили со ссылкой на осведомленные источники, что администрация Дональда Трампа намерена закрепить за Соединенными Штатами право разработки полезных ископаемых на Луне.
РИА Новости 01:00
Политика
Задержаны еще трое участников попытки вторжения в Венесуэлу
Правоохранительные органы Венесуэлы задержали еще трех пытавшихся проникнуть на территорию республики наемников.
Российская газета 09 мая в 22:00
Политика
Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новости 04:16
Общество
Сергей Цивилев вновь обратится к кузбассовцам
Ранее Сергей Цивилев обращался к жителям Кемеровской области 4 мая. Тогда режим самоизоляции из-за эпидемиологической ситуации был продлен.
VSE42.RU 03:13
Гаджеты
Новые ноутбук и телевизор Honor засветились на первой фотографии
Речь идет о новом ноутбуке и новом умном телевизоре.
iXBT.com 02:17
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 04:48
Общество
Спрогнозирован всплеск заболеваемости коронавирусом в России
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов считает, что с приходом жары начнется рост количества зараженных коронавирусной инфекции по всей России.
Pro Город Владимир вчера в 10:13
Кино
Валдис Пельш расскажет о путешествии из Мурманска на Северный полюс
В основу сюжета фильма легла история о путешествии на ледоколе «50 лет Победы», который шёл по маршруту из Мурманска в Северный полюс.
Северпост вчера в 16:59
Здоровье
На Кубани за сутки выявлено 99 новых носителей коронавируса
Краснодар, 10 мая 2020, 11:08 — REGNUM 99 новых носителей коронавируса выявлено за сутки на территории Краснодарского края, об этом 10 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 04:08
Происшествия
Продавца на Сенном рынке в Петербурге привлекли к ответственности
АиФ Санкт-Петербург 03:30
Здоровье
У новых носителей коронавируса в Крыму не выявили симптомов
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки у девяти крымчан подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию: пятеро врачей и четыре пациента Сакской районной больницы.
REGNUM 04:34
Здоровье
В китайском Ухане выявлен новый случай заражения коронавирусом
В китайском Ухане зафиксирован новый случай заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb вчера в 01:05
Политика
Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке.
Би-порт 04:52
Общество
В Приморье и на юге России режим самоизоляции нарушают чаще всего
Москва, 11 мая 2020, 11:17 — REGNUM Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан являются российскими регионами с наибольшим количеством протоколов о нарушении режима самоизоляции.
REGNUM 04:17