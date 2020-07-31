СК РФ сообщил о задержании организатора перевозки после ДТП на трассе "Таврида", где утром столкнулись микроавтобус и КамАЗ с прицепом. В результате аварии водитель микроавтобуса погиб на месте, восемь пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью.

В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими

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