Происшествия
Российская газетаВ Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими
СК РФ сообщил о задержании организатора перевозки после ДТП на трассе "Таврида", где утром столкнулись микроавтобус и КамАЗ с прицепом. В результате аварии водитель микроавтобуса погиб на месте, восемь пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью.
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Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
Происшествия
Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей
По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
Общество
В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся составило 4460.
RT на русском вчера в 16:07
Происшествия
Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне
«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении.
RT на русском 15:27
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян перевели в более комфортные условия
Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
Московский Комсомолец 13:24
Единоборства
Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей
ProstoProSport 03:58
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
RT на русском 10:03
Автоспорт
Квят потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании
RT на русском 15:43
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Позже информация о свадьбе Бондарчук подтвердилась, а женихом Светланы стал молодой дизайнер Сергей Харченко.
CT news 09:28
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Авто
Китайский кроссовер GAC GS5 появится в России осенью
Компания GAC назвала сроки появления в России 3-й модели – кроссовера GS5. Новинка приедет в автосалоны в сентябре текущего года.
SpeedMe 15:13
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Происшествия
В Липецкой области при столкновении двух машин скончались три человека
В Липецкой области произошло столкновение двух иномарок. Об этом рассказал представитель управления МВД по региону.
Аргументы недели 11:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов
Бывшая американская актриса и фотомодель, а ныне супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла суд против четырех новостных изданий.
CT news вчера в 17:55
Армия и оружие
В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным
В нескольких городах России нашли памятники военнослужащим без указания места их гибели. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 06:42
Шоу-бизнес
Соседи Анастасии Заворотнюк сообщили об улучшении её здоровья
Соседи, которые проживают в одном поселке с артисткой, сообщили, что звезда стала чаще улыбаться, что говорит об улучшении ее здоровья.
Территория новостей 09:20
Происшествия
На Кубани при взрыве на газозаправочной станции пострадали трое
Российская газета 15:40
Кино
«Чернобыль» получил премию BAFTA как лучший мини-сериал
Американский телесериал «Чернобыль», созданный телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky, выиграл премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в номинации «Лучший мини-сериал», сообщается в Twitter BAFTA.
РБК 15:55
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest
Облик авто в спецверсии фактически ничем не отличается от "стандартного" исполнения, но такому универсалу достался дополнительный пакет вибро- и шумоизоляции, другие передние кресла с эффективной боковой поддержкой и опцией 3-ступенчатого обогрева, оригинальные легкосплавные диски, а для отделки салона используется ткань и экокожа.
Новые автомобили вчера в 12:23
Космос
На Марсе впервые обнаружили движение песчаных холмов
В результате астрономы пришли к выводу, что песчаные холмы на Красной планете не являются статичными.
Evo-rus.com 12:40
Армия и оружие
В Британии обвинили Россию в развязывании «Звёздных войн»
Британские СМИ обвинили Россию и Китай в развязывании «Звёздных войн». Перевод материала Financial Times предоставило «Военное обозрение».
Ferra 12:37
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Футбол
Агент Бекао опроверг интерес со стороны ЦСКА
Агент защитника «Удинезе» Родриго Бекао отреагировал на слухи о том, что футболист может вернуться в ЦСКА.
Vprognoze.ru 09:51
Политика
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru 11:27
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Американские астрономы говорят, что небесное тело 2009 PQ1 диаметром 84-190 метров из группы «Аполлонов» максимально приблизится к нам уже пятого августа.
Evo-rus.com 29 июля в 06:27
Футбол
Артур Юсупов продолжит карьеру в «Сочи»
Полузащитник Артур Юсупов в ближайшее время присоединится к "Сочи". Несколько дней назад 30-летний футболист покинул "Динамо".
Вести.Ru 14:30