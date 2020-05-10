Происшествия

РБКРБКСК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара

В Красногорске следователи задержали организатора частного хосписа, в котором 11 мая при пожаре погибли пенсионеры. Об этом сообщается на сайте областного управления СК. Ранее Telegram-канал Mash и телеканал РЕН ТВ передали, что организатором хосписа является Дмитрий Новиков.
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СК опубликовал видео с места пожара в хосписе в Красногорске

РИА Новости05:48

Задержан организатор сгоревшего в Красногорске частного хосписа

Интерфакс04:16

Задержан организатор частного хосписа в Красногорске, где произошел пожар

Москва 2404:11

Девять человек погибли во время пожара в подмосковном пансионате для престарелых

Медиазона02:20

В Красногорске задержан организатор хосписа, где в результате пожара погибли девять человек

Агентство Москва04:03

Задержан владелец сгоревшего хосписа для пожилых

Московский Комсомолец05:20

В Красногорске задержали организатора хосписа, где из-за пожара погибли девять человек

ТАСС04:05
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Здоровье

В Югре умер шестой пациент с коронавирусом

Шестой человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
РИА Новости 07:00
Происшествия

Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу

Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 07:25
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Политика

Путин выступит с новым обращением к россиянам

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В ЕК призвали Евросоюз готовиться ко второй волне коронавируса

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Происшествия

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В конце обращения Суркис тепло поздравил тренера с 73-летием.
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об отсутствии у России права отмечать День Победы.
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