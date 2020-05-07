Происшествия
RT на русскомЗадержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
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Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС заявил глава пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.ТАСС03:33
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