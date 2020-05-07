с чего всё началось

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявили обвинение создателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Сегодня, 7 мая, у него прошел обыск, после чего его задержали по подозрению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего полицейского.

Политика Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины, заявил глава МИД Давид Залкалиани.

Общество Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 2,4K

Экономика Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса.

Происшествия МиГ-29 ВВС Индии рухнул близ границы с Пакистаном Истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился в приграничной с Пакистаном провинции Пенджаб во время учебного полета, сообщает Hindustan Times.

Технологии Хакеры завели страничку на WordPress По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс. 2

Общество Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства. 1K

Общество Переболевшие коронавирусом москвичи могут стать волонтерами Москвичи, переболевшие коронавирусом, могут стать волонтерами и помогать лечащимся на дому пациентам, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову. 29

Экономика Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 8,7K

Происшествия Бывший алтайский депутат выйдет из колонии досрочно Суд удовлетворил ходатайство Юрия Титова Бывший депутат АКЗС и экс-владелец обанкротившегося АО "Ключевской элеватор" Юрий Титов освободится из колонии условно-досрочно.

Транспорт В России представили план внедрения беспилотных автомобилей В случае следования плану, в 2021 году должен быть принят закон о об эксплуатации беспилотных транспортных средств, тогда же в тестовом режиме машины без водителя смогут оказывать коммерческие услуги.

Футбол «Арсенал» хочет подписать игрока из второго дивизиона Норвегии Последние годы Льюис выступал за команды второго дивизиона Норвегии — "Тромсдален" и "Фром".