Происшествия
КоммерсантъСоздателю паблика «Омбудсмен полиции» предъявили обвинение
Следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявили обвинение создателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Сегодня, 7 мая, у него прошел обыск, после чего его задержали по подозрению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего полицейского.
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с чего всё началось
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что обвинение предъявлено администратору паблика в социальных сетях, который был задержан сотрудниками полиции по подозрению в вымогательстве денежных средств в крупном размере.РБКвчера в 16:23
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Администратору сообщества «Омбудсмен полиции» Воронцову предъявлено обвинение по делу о вымогательстве
Агентство Москвавчера в 15:43
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