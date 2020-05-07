Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗадержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
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Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве

Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС заявил глава пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.
ТАСС03:33

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В Москве за вымогательство задержан создатель проекта «Омбудсмен полиции»

Москва 2404:11

Основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержали по подозрению в вымогательстве

Эхо Москвы04:03

Основателя «Омбудсмена полиции» задержали по подозрению в вымогательстве

РБК04:19

Появилось видео задержания основателя паблика «Омбудсмен полиции»

РИА Новости04:36

Псевдоомбудсмена полиции задержали за секс-шантаж

РЕН ТВ03:11

У основателя проекта «Омбудсмен полиции» Воронцова в Москве вновь проходит обыск

ТАСС01:31

Администратор сообщества «Омбудсмен полиции» Воронцов задержан в Москве по делу о вымогательстве

Агентство Москва03:48
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Общество

Собянин: в Москве коронавирусом болеют около 300 тыс. человек

В Москве коронавирусом реально заразились около 300 тыс. человек, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 05:25
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Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
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Общество

Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня

По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
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Авто

Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford

Российская группа Sollers запустила сервис платной подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.
Автоновости дня вчера в 23:06
Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
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Киберспорт

S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»

Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru 05:57
Общество

В Свердловской области зафиксировано 76 случаев коронавируса

В Свердловской области по последним данным за прошедшие сутки было зафиксировано 76 случаев коронавируса.
Екатеринбург в эфире 04:42
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Армия и оружие

Белорусская армия получила партию модернизированных танков Т-72Б3

Буквально накануне юбилея Великой Победы, 6 мая, в белорусскую армию поступила очередная партия обновленных танков Т-72Б3 в количестве пяти единиц, сообщили в военном ведомстве страны.
Российская газета вчера в 06:25
Футбол

Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом

Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
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Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
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Общество

Росавиация расписала график вывозных рейсов до 15 мая

Федеральное агентство воздушного транспорта составило предварительный график так называемых вывозных авиарейсов до 15 мая для граждан России которые «зависли» за рубежом в связи с пандемией коронавируса.
Национальная служба новостей 05:04
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Энергетика

Баррель нефти марки Urals подорожал почти до $25

Стоимость российской нефти сорта Urals поднялась на $4,59 за баррель и приблизилась к отметке $25 за бочку — максимальному уровню с середины марта, сообщает международное агентство Argus.
Газета.Ru 03:05
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Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
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Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
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Общество

Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений по коронавирусу

В ведомстве заявили, что снимать ограничения планируется в несколько этапов. Для начала гражданам будет разрешено заниматься спортом.
Metaratings вчера в 09:49
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Общество

За сутки 15 жителей Карелии заразились коронавирусом

За прошедшие сутки число заболевших в Карелии увеличилось ещё на 15 человек.
FlashNord 03:45
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Здоровье

В России оценили риск заражения коронавирусом дома

В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
Piter.tv 02:37
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
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Космос

Пентагон объявил о новой миссии секретного космического беспилотника

Военно-воздушные силы сообщили, что 16 мая на мысе Канаверал во Флориде будет запущена орбитальная испытательная машина X-37B, которая выглядит как небольшая версия пилотируемого космического корабля, вышедшего на пенсию в 2011 году.
Planet Today вчера в 17:08
Политика

Польша откладывает президентские выборы

Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.
Газета.Ru вчера в 18:45
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Здоровье

В Саратовской области от коронавируса умер четвертый пациент

В Саратовской области от коронавируса скончались четыре человека.
Четвертая Власть 05:20
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Общество

Онищенко: коронавирус уже «выдыхается»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться".
Газета.Ru 01:17
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Футбол

Ван дер Сар: Зидан приезжал на тренировки на Fiat, а другие футболисты — на Ferrari

Другие футболисты выглядели совершенно по-другому: приезжали на Ferrari, одетые в Dolce&Gabbana и Versace.
Чемпионат 05:04
Энергетика

Белоруссия рассматривает возможность поставок нефти из США через Польшу

Правительство Белоруссии считает возможными поставки в республику американской нефти через Польшу, обсуждение данного вопроса активизируется после снятия карантина, введенного из-за коронавируса на польской территории.
ТАСС 05:34
Происшествия

Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле

REGNUM 04:28
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Кино

Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри

Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
Родной город 02:19
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