Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке передать США разработанную для российских военных радиостанцию Р-853В1. По данным РЕН ТВ, он отправил технику по почте из Калужской области еще в апреле 2019 года.

с чего всё началось

Как сообщает РЕН ТВ, из Калужской области в США пытались отправить российскую военную радиостанцию Р-853B1 "Варево-1". Уроженец Азербайджана, проживавший в городе Малоярославце, еще в апреле 2019 года отправил по почте в Америку посылку.

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