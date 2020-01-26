Общество

Газета.RuГазета.RuЗадержан отправивший в США секретную военную радиостанцию калужанин

Как сообщает РЕН ТВ, из Калужской области в США пытались отправить российскую военную радиостанцию Р-853B1 "Варево-1". Уроженец Азербайджана, проживавший в городе Малоярославце, еще в апреле 2019 года отправил по почте в Америку посылку.
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с чего всё началось

Мужчина почтой отправил в США разработанную для Минобороны технику

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке передать США разработанную для российских военных радиостанцию Р-853В1. По данным РЕН ТВ, он отправил технику по почте из Калужской области еще в апреле 2019 года.
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Задержан мужчина, пытавшийся передать в США военную радиостанцию — СМИ

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