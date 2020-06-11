Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЗадержан подозреваемый по делу банды главного киллера России

Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако). Об этом сообщает ТАСС со сслылкой на адвоката задержанного Владислава Ткаченко-Кремера.
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Силовики задержали адвоката Гладилина по подозрению в похищении сына Скрыпника

Правоохранительные органы задержали в подмосковных Мытищах адвоката Эдуарда Гладилина в рамках уголовного дела о похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. Как сообщил ТАСС адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер, в настоящее время следователи допрашивают Гладилина.
ТАССвчера в 21:35

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Задержан адвокат Гладилин, подозреваемый в похищении сына адвоката Скрыпника

Вести.Ruвчера в 22:15

Адвокат Гладилин задержан по подозрению в похищении сына Скрыпника

Известиявчера в 22:29

В Подмосковье по делу о похищении сына адвоката Скрыпника задержан его коллега

Znak.comвчера в 22:19

В похищении сына адвоката заподозрили другого юриста

РБКвчера в 23:15

Силовики задержали адвоката Гладилина по подозрению в похищении сына Скрыпника

ТАССвчера в 21:35

Адвокат Босова задержан по подозрению в похищении сына Скрыпника

РЕН ТВвчера в 21:29

По делу о похищении сына адвоката Скрыпника задержан адвокат Гладилин

Коммерсантъвчера в 21:28
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Общество

В ПФР объяснили, кому из россиян положена выплата в 1200 рублей

В Пенсионном фонде рассказали, кто сейчас может рассчитывать на получение компенсационной выплаты в размере 1200 рублей.
ФедералПресс 09 июня в 22:46
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Космос

В ОКБ «Факел» испытали новые возможности двигателя СПД-140Д

Специалисты входящего в состав Роскосмоса калининградского предприятия ОКБ «Факел» провели успешные испытания одновременной работы двух двигателей СПД-140Д.
AstroNews.ru вчера в 00:29
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Общество

Минтруд отказался от особых правил увольнений во время пандемии

Министерство труда внесло изменения в проект регулирования трудовых отношений, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
Компания вчера в 00:37
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Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 09 июня в 03:55
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Политика

В Кремле назвали страны, подтвердившие участие в Параде Победы

Россия получила подтверждение визита на Парад Победы в Москве в том числе от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Сербии, Хорватии и Молдавии, рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Парламентская газета вчера в 07:21
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

OAnews вчера в 06:49
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
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Космос

Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина под названием «Это их война, а не наша», посвящённую запуску американского корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском вчера в 19:28
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Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
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Политика

На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге

Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru вчера в 09:09
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
2K
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
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Общество

Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона

Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона.
Lenta.ru 00:14
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 09 июня в 13:23
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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания вчера в 10:49
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Общество

В суде по MH17 рассказали о видевшем запуск ракеты «Бук» свидетеле

В окружном суде Гааги по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокурор Тейс Бергер рассказал о свидетеле, видевшем четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 12:43
Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган похвастался 58-летней женой в черном купальнике

Эммануил Гедеонович не раз заявлял, что без ума от своих девочек. Эммануил Виторган души не чает в 58-летней супруге Ирине Млодик.
Комсомольская правда вчера в 17:10
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Экономика

Бардалеев предложит федеральным властям расширить список пострадавших отраслей экономики

В случае расширения перечня пострадавших отраслей кредит «Господдержка 2%» смогут оформить гораздо больше предпринимателей.
Чита.Ру вчера в 22:40
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
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Политика

В оговорке Путина нашли название нового министерства

Москва, 11 июня 2020, 04:52 — REGNUM Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку «минэкономсвязи» российские средства массовой информации.
REGNUM вчера в 21:52
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Общество

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН вчера в 10:52
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Экономика

В Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги

Тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области вырастет с 1 июля.
УралПолит.Ru вчера в 06:22
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Наука

Какая группа крови защищает от коронавируса

Первые результаты сообщают о том, что люди с кровью типа О имеют на 9-18% меньше шансов получить положительный результат на коронавирус в сопоставлении оставшимися группами крови.
ГТРК Самара вчера в 10:24
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Космос

На МКС проверят российский модуль на наличие токсичного бензола

Известия вчера в 21:01
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Здоровье

Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса

Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть.
Известия вчера в 22:07
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