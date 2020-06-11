Правоохранительные органы задержали в подмосковных Мытищах адвоката Эдуарда Гладилина в рамках уголовного дела о похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. Как сообщил ТАСС адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер, в настоящее время следователи допрашивают Гладилина.

с чего всё началось

Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако). Об этом сообщает ТАСС со сслылкой на адвоката задержанного Владислава Ткаченко-Кремера.

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