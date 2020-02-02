Происшествия
RT на русскомЗадержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска
Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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По подозрению в совершении преступления по статье 238 УК РФ “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”, задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе.
с чего всё началось
«По подозрению в совершении преступления (ст. 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе», — говорится в сообщении на сайте ведомства.RT на русском02:33
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В Новосибирске задержали организатора закончившейся смертью вечеринки в Академгородке
Вести Новосибирск02:38
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