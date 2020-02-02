Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗадержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска

Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Читать в источнике
Комментировать186
Светлана Петренко
По подозрению в совершении преступления по статье 238 УК РФ “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”, задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе.
— Светлана ПетренкоТК Звезда 02:46
с чего всё началось
«По подозрению в совершении преступления (ст. 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе», — говорится в сообщении
 на сайте ведомства.
RT на русском02:33

Подробнее о событии

Организатор вечеринки, где рухнула крыша, задержан

КП - Новосибирск02:53

В Новосибирске задержали подозреваемого по делу о ЧП в кафе

РИА Новости02:41

Задержан организатор вечеринки в рухнувшем новосибирском клубе

Тайга.инфо02:21

Подозреваемого по делу об обрушении крыши в кафе задержали в Новосибирске

Сиб.фм03:07

Задержали 27-летнего организатора трагической вечеринки в Академгородке

НГС02:35

Задержан организатор вечеринки в новосибирском кафе, где обрушилась кровля

ТАСС02:26

В Новосибирске задержали организатора закончившейся смертью вечеринки в Академгородке

Вести Новосибирск02:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Происшествия

В Таиланде утонула российская туристка

РБК вчера в 20:20
Происшествия

В Петербурге горит здание «Лениздата»

Здание "Лениздата" загорелось в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 02:04
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Вести.Ru 03:40
Шоу-бизнес

Дочь Успенской после скандала пропала на два дня

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
РЕН ТВ вчера в 13:23
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

РИА Новости 03:39
Общество

Вспышку птичьего гриппа выявили в Китае

Известия вчера в 19:49
Общество

«Масло с ветчины»: шеф-повар Кремля не сразу поладил с командой

Был повар Иван, он только пришел. И Жером стоит и говорит: „Иван, принеси мне масло с ветчины“.
НТВ 04:00
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости вчера в 04:10
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru вчера в 02:00
Общество

Московские сурки проспят собственный праздник

Газета.Ru 03:15
Политика

Лавров призвал бережно относиться к изменению Договора об Антарктиде

Ранее «ФедералПресс» писал, что Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как российская экономика уходит от доллара.
ФедералПресс вчера в 23:12
Общество

В новом КоАП могут увеличить штрафы за превышение скорости

Согласно документу, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч предлагается увеличить в 6 раз – с 500 до 3000 рублей, а за превышение на 40-60 км/ч – до 4000 рублей.
Волгоградская правда вчера в 01:15
Кино

Режиссер «Сайлент Хилла» работает над новым фильмом по франшизе

Cyber.sports.ru вчера в 10:53
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Российская газета вчера в 14:48
Общество

Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения

Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
РИА Новости 02:09
Финансы

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

Газета отметила, что с 31 января Сбербанк снизил ставки вкладов своей базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.
Коммерсантъ 03:40
Общество

В «Яндекс.Музыке» назвали самые прослушиваемые песни 2019 года

NewInform 03:02
Общество

Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации

Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров заявил, что к настоящему времени 130 россиян выразили готовность покинуть китайскую провинцию Хубэй в рамках эвакуации из-за коронавируса.
RT на русском 04:06
Футбол

«Зенит» обыгрывает «Дюделанж» после первого тайма

АБН вчера в 08:33
Общество

С 1 февраля в России повысят соцвыплаты ветеранам и инвалидам

С 1 февраля на 3% повысят Единовременные денежные выплаты, набор соцуслуг и пособие на погребение.
РИА Дагестан 31 января в 07:55
Здоровье

Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия в российской больнице

Госпитализированный с коронавирусом в краевую инфекционную больницу Забайкалья гражданин Китая Ван Юньбин пожаловался на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении.
Lenta.ru 03:53
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Происшествия

В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего

Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Lenta.ru 31 января в 09:35
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Политика

В Совфеде попросили Польшу не ждать репарации от России

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от РФ за ущерб, нанесенный страной во время Второй мировой войны.
Газета.Ru 01:10
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в феврале

В декабре в Роструде рассказали, что из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней на выходные граждан ожидают восемь сокращенных рабочих недель в 2020 году.
Известия вчера в 00:49
Политика

Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Газета.Ru вчера в 10:24
Гаджеты

Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов

Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
МедиаПоток 31 января в 07:01
ещё по теме
Главное