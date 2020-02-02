с чего всё началось

По подозрению в совершении преступления по статье 238 УК РФ “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”, задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе.

Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска

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