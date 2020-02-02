с чего всё началось

Задержан организатор вечеринки в кафе в Новосибирске, сообщается на сайте СК в воскресенье, 2 февраля.

СК сообщил о задержании организатора вечеринки в кафе в Новосибирске

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