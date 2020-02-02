Происшествия

ИзвестияИзвестияСК сообщил о задержании организатора вечеринки в кафе в Новосибирске

Задержан организатор вечеринки в кафе в Новосибирске, сообщается на сайте СК в воскресенье, 2 февраля.
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«По подозрению в совершении преступления (ст. 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе», — говорится в сообщении
 на сайте ведомства.
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