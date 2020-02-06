с чего всё началось

По версии СК, летом 2009 года Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым, чтобы выяснить образа его жизни, что должно было помочь в выборе места убийства. Помимо этого, как указывает следствие, подозреваемый обеспечил транспортировку в Москву оружия, из которого стреляли в жертву.

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

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