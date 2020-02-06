Происшествия

РБКРБКСК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

По версии СК, летом 2009 года Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым, чтобы выяснить образа его жизни, что должно было помочь в выборе места убийства. Помимо этого, как указывает следствие, подозреваемый обеспечил транспортировку в Москву оружия, из которого стреляли в жертву.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте СКР
, Шадании предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 3 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).
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